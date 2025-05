Carmen Lomana se sincera sobre la trama de bebés robados en Bilbao: "Me ofrecieron uno"

Carmen Lomana ha sorprendido a todos esta tarde en 'Y ahora Sonsoles' con su estremecedora confesión, y es que la socialité asegura que alguien muy cercano a Doña Mercedes le ofreció formar parte de la trama de los bebés robados. Concretamente, hace 20 años, después de haber intentado quedarse embarazada y tener un hijo con su marido, Guillermo Capdevila.

Captura de Carmen Lomana en 'Y ahora Sonsoles' Antena 3

Bilbao se ha convertido en el foco de esta trama, donde la fundación María Madre se dedicaba a la compraventa de niños escondiéndose bajo la fachada de una entidad benéfica. Ahí, Doña Mercedes (la cabecilla) se encargaba de arrebatarle sus hijos a jóvenes embarazadas para dárselos a familias adineradas. De ahí, que a Lomana le ofrecieran la oportunidad de convertirse en madre. "Me dijeron que había una señora de Bilbao que ayudaba a gente a tener niños y me lo podían facilitar, de gente conocida y bien", le ha confesado a Sonsoles Ónega.

Carmen Lomana explica que le ofrecieron un bebé robado

"Yo había tenido ya cinco fecundaciones in vitro, pero no me quise meter", asegura la socialité. "Ella me dijo que cuando nace el bebé, tú estás en la clínica y te inscriben como si fueses la que lo va a tener", detallaba al respecto. "Cuando nace, en el mismo paritorio te lo dan y te vas con él". Algo, que la impactó bastante, ya que ella quería tener un hijo, pero no de esa forma, sino con su esposo.

Además, Carmen asegura que después del fallecimiento de su esposo, volvieron a ofrecérselo, "pero desde la Diputación de Guipúzcoa, un niño chino". En este último caso, parece que quisieron ayudarla a adoptar, pero la respuesta también fue negativa.