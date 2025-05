Risto Mejide, muy crítico con Frank Cuesta: "Me parece..."

Esta semana, y especialmente el martes, la sociedad española se vio alterada y confusa con los diferentes vídeos que publicó Frank Cuesta. En uno de ellos, confesó que "no es veterinario, ni herpetólogo". Además, aseguró que todo era "parte de un show" y que no padecía cáncer. Igualmente, en otra publicación pidió perdón a su exmujer Yuyee: "Nunca me chantajeó".

"Poco a poco se me ha ido cayendo de las manos por un problema de mitomanía y ego", fue otras de las declaraciones más destacadas que realizó en sus vídeos. Posteriormente, volvió a poner en alerta a las redes sociales con otro vídeo en el que relató lo siguiente: "Hoy he puesto un vídeo que se me mandó. Me dijeron que si hacía este vídeo se pasaba el acoso".

Declaraciones de Risto Mejide

Un gran revuelo que no tardó en trasladarse también a diversos programas de televisión. Por ejemplo, Joaquín Prat quiso dar su opinión al respecto en su programa 'Vamos a ver', que se emite en Telecinco. Igualmente, otra de las caras visibles del grupo Mediaset, Risto Mejide, también se ha querido pronunciar al respecto.

El presentador de varios contenidos de la cadena Cuatro, 'Todo es mentira' y 'Viajando con Chester' , también ha querido expresarse sobre los vídeos de Frank Cuesta. En esta ocasión, lo ha hecho en una conversación con Nacho Sierra.

Su opinión al respecto

De hecho, explicó: "Haber fingido un cáncer me parece de lo más detestable que puede haber en esta vida, sobre todo por la cantidad de gente que lo sufre de verdad".

Por último, Risto Mejide concluyó: "Me provoca rechazo absoluto. Uno puede hacer un show porque todos sabemos que dentro del 'show business' puede haber gente que tire más de la exageración, pero haber fingido un cáncer me parece de lo más inhumano".