Chenoa se sincera: habla sobre su vida privada y rompe a llorar con esta foto

Chenoa pasó ayer por el programa ‘El show de Bertín’, un espacio presentado por Bertín Osborne en Canal Sur, y se mostró muy sincera y abierta al repasar muchos aspectos de su trayectoria profesional y de su vida privada. La parte más emocionante tuvo lugar cuando empezaron a mostrarle imágenes de toda su vida, algo que provocó que la cantante comenzara a llorar al ver una foto concreta: “Los recorridos de fotos me tocan”.

La imagen que le emocionó es una junto a su prometido, Miguel Sánchez Encinas: “Es justo que me haya tocado un ángel como es Miguel”, dijo emocionada sobre él. La imagen está publicada en su cuenta de Instagram.

En el programa de ayer, contó cómo se conocieron y cómo fue el momento en el que Miguel le pidió matrimonio: “Lo conocí en una cena de amigos. Lo primero que escuché fue su voz, es algo que me parece super importante. Cuando lo vi, dije ‘qué guapo’. Nos sentaron en la mesa y me lo pusieron en frente y le dije a mi amiga, ‘ni de coña, lo quiero al lado’”.

Y sobre la pedida de mano: “Nos fuimos a Roma, me llevó a un sitio que se llama El Jardín de los Naranjos, desde donde se veía toda la ciudad, Me dijo que me pusieran en un sitio para sacarme una foto y, cuando me giré, él estaba de rodillas con el anillo”.

La pareja había planificado su boda el pasado año, pero por la pandemia tuvieron que aplazarla. Chenoa confesó que no la celebrará hasta que los dos estén vacunados.

Sus problemas para ser madre y el principio de cáncer que tuvo

En el recorrido de las imágenes, le recordaron su participación en una campaña de Ausonia contra el cáncer de mama y sobre este asunto dijo: “Me gusta decir que hay que revisar. Con 24 años, yo descubrí que tenía un principio de cáncer de cuello de útero. Estoy operada evidentemente”.

Tras esto, Bertín le preguntó si esto le había causado algún problema para ser madre y ella contestó: “No es que afecte, yo he tenido problemas de endometriosis, pero no es algo me que haya traumado. Soy una tía muy ubicada con el dolor y todo lo pongo en su sitio. Uno tiene que escucharse mucho”.

David Bisbal, OT 1 y Eurovisión

También, recordó las famosas imágenes en la entrada de su casa tras su ruptura con David Bisbal: “Me di pena hasta yo cuando veo las imágenes”, dijo entre risas.

Sobre su relación con los participantes de la edición más famosa de Operación Triunfo dijo siguen siendo una piña: “El sentimiento y el espíritu de OT 1 es un poco ‘yo me peleo contigo pero no te pelees tu que te reviento’. Somos muy secta de nosotros”.

Y sobre Eurovisión, desveló que alguna vez le han propuesto al festival: “Sí, ha habido algún coqueteo. Me gustaría, pero también le tengo mi respeto”.