¿Sexo o comida? La curiosa respuesta de Hugo Silva y Michelle Jenner en “El Hormiguero 3.0″

Michelle Jenner y Hugo Silva visitaron El Hormiguero 3.O para presentar la nueva serie que se estrena este domingo en Atresplayer premium y que después se podrá ver en el prime time de Antena 3, “La cocinera de Castamar”. Los dos actores fueron protagonistas de otra serie tan conocida, como “Los hombres de Paco”, así que imposible fue que Pablo Motos no preguntara por el tema y más ahora que se ha vuelto a rodar. Contaron varias anécdotas y entre ellas aquella de escupirse entre los protagonistas (Paco, Pepón y Hugo) justo antes de empezar a rodar. “sí, era un tontería, pero era justo antes del acción y escupíamos al que teníamos al lado. De hecho, hay escenas que se nos nota”.

Michelle no dudó en afirmar que es la serie “en la que más me he reído”. “Es un rollo de estar con la familia cada vez que les veo”, dijo Hugo Silva. “Ahora que hemos vuelto a rodar con ellos... Tuve una secuencia con Paco y Pepón y fue como si no hubiera pasado el tiempo, una sensación preciosa”, dijo el actor.

Entró de lleno Pablo Motos en la sección desenfada del programa y a la pregunta de ¿Sexo o comida? llegó uno de los momentos divertidos del programa que, cada noche, no defrauda: “Creo que se parecen mucho el sexo y la comida, yo no me cerraría al sexo y la comida al mismo tiempo”, comentó Hugo Silva. “A mí me gusta mucho comer”, apuntó Michelle. Mientras Pablo Motos recordaba que hicieron una encuesta entre el público y entre los mayores de los 40 ganaba la comida. “Te vas de fin de semana romántico y lo primero que echas es el almax”.

Pilar Rubio se apuntó el desafío de la noche. Y lo logró.