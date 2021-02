El programa de Iker Jiménez califica las manifestaciones del 8-M como “broma macabra”

El 8-M se acerca y las manifestaciones feministas que podrían producirse ese día son un tema de actualidad. Iker Jiménez se pronunció en ‘Horizonte’, programa que el mismo presenta, sobre la decisión de la Delegación del Gobierno en Madrid de permitir concentraciones de menos de 500 personas.

La Delegación ya ha recibido peticiones para celebrar por distintos puntos de la región convocatorias feministas y todas ellas han recibido el aval de José Manuel Franco ya que cumplen con el requisito de tener una previsión de asistencia por debajo del medio millar de personas. Más prudente ha sido la ministra de Sanidad, Carolina Darias, al afirmar que las manifestaciones “no ha lugar” en una situación de pandemia, haciendo un llamamiento a la “responsabilidad”.

Sobre esta polémica, Iker Jiménez afirmó: “Yo no puedo ver a mis padres, porque no nos podemos reunir con no convivientes, ¿y se pueden reunir 500 personas?. Yo lo entiendo, estoy a favor de la libertad de expresión de todo el mundo, pero si planteas muchas manifestaciones de 500 personas es lo mismo que una de un millón”, opinó.

Asimismo, Pablo Fuente, uno de los colaboradores del programa, calificó las manifestaciones como una “temeridad” y una “broma macabra”: “Ahora tenemos datos objetivos para prohibir el 8-M. Esto es una temeridad, una broma macabra, y me alegro mucho que haya salido la ministra Carolina Darias, diciendo que por coherencia y por datos epidemiológicos, no ha lugar a todo esto”.