Veinte años han pasado ya de la primera edición de Operación Triunfo. Muchos de los adolescentes que entraban en la academia hace dos décadas ahora son padres de familia y algunos hasta han hecho carreras en solitario de gran éxito, como David Bisbal, quien gracias al impulso que le dio el programa se ha convertido en referencia absoluta de la música latina. Otros, como Natalia, Chenoa o Bustamante han optado también por la televisión, donde han ocupado el puesto de presentador colaborador o hasta concursante, como Bustamante en «El Desafío». Chenoa, por su parte, trabaja como colaboradora en Zapeando y como miembro del jurado de «Tu cara me suena», donde volvería a coincidir con Ángel Llacer. Hace unas horas, en un accidente de tráfico, fallecía el compañero de todos ellos Álex Casademunt.

Rosa se alzó como ganadora de Operación Triunfo y representó a España en Eurovisión 2002 logrando la 7ª posición. La granadina admitió que lo pasó mal tras salir de OT porque no estaba preparada para el éxito. Después de ocho discos publicados y muchos tumbos, ha tomado las riendas de su carrera y de su vida y dice estar más fuerte que nunca. El pasado mes de mayo publicó la canción “Sólo tú sonrisa”, cuyos beneficios ha destinado a la Cruz Roja Española para ayudar a los afectados por el coronavirus.

Rosa

Bisbal es el concursante que más éxito ha conseguido tras su paso por el talent e inauguró la teoría del subcampeón de OT, que siempre ha sido el “bendecido”, incluso por encima del ganador. Ha publicado siete álbumes de estudio, ha ganado dos Grammy Latino y con 48 discos de platino. En 2020 tenía preparada una gira mundial para presentar su último trabajo, En tus planes, que se ha visto obligado a modificar por el coronavirus. Además, ha puesto voz a “Mucho más allá”, tema principal de la película de Disney “Frozen 2”.

Bisbal

David Bustamante es uno de los concursantes más queridos y recordados de la edición, sobre todo por sus lágrimas y por nombrar constantemente su pueblo, San Vicente de la Barquera (Cantabria). Ha triunfado en la música y ha participado en varios talent de televisión. Sin embargo, la ruptura de su matrimonio con Paula Echevarría en 2018 le afectó anímicamente y supuso un parón en su actividad musical.

Bustamante

En 2016, Chenoa publicó su séptimo disco, #SoyHumana, que le llevó de gira por España. Además, es juez en un talent musical de televisión junto a uno de sus profesores en la Academia, Angel Llácer. Durante OT: El reencuentro, la cantante protagonizó el momento más comentado de este especial, ‘la cobra’ de Bisbal. Este verano, la cantante argentina iba a casarse con su novio, el doctor Miguel Sánchez Encinas, con quien lleva dos años de relación. Tras pensarlo mucho, decidieron posponer la boda para el año que viene.

Chenoa ha encontrado por fin el amor de su vida

Manu Tenorio fue calificado como el gentleman de la edición. Sus ojos azules conquistaron a todos, así como sus boleros y canciones. Tras su salida de OT, lanzó su primer disco, Manu Tenorio. Después le siguieron ocho discos más, el último publicado en 2019, Nosotros en la noche. Este 2020, ha lanzado la canción “El resto de mi vida”. Fuera de los escenarios, el concursante tuvo un gran susto hace dos años cuando durante un accidente doméstico perdió parte de su piel.

Tenorio

La actuación de Verónica en la final de Operación Triunfo marcó el récord de audiencia de la temporada, con 15.436.000 de espectadores (73,4% share). Hoy día sigue siendo uno de los minutos más vistos de la historia de la televisión. Tras el programa, la alicantina comenzó su carrera musical en solitario que la ha llevado hasta Los Ángeles (EE UU). En 2019 realizó una gira por Australia, actuando en escenarios de Sídney, Melbourne, Townsville o Cairns. Este año ha presentado el sencillo “Si te quedas” junto al cantautor italiano Paolo Vallesi.

Verónica

Nuria Fergó ha publicado cinco álbumes de estudio entre 2002 y 2009. Pero no ha dejado de dedicarse a la música, ya que ha continuado sacando singles. En 2018, su tema “La vida son solo dos días” fue escogida como banda sonora de la Vuelta Ciclista a España. Este año tenía prevista una gira de conciertos íntimos a piano y voz , que ha tenido que modificar por la pandemia de la Covid-19. Cumpliendo con los aforos y otras medidas de seguridad, la andaluza pretende recorrer España cantando algunos de sus temas más conocidos de su carrera, como “Brisa de esperanza”, “Quiéreme”, “Las palabritas”, “Volver a comenzar”.

Nuria Fergó

Gisela ha publicado siete discos de estudio, ha protagonizado 13 obras teatrales y musicales y ha puesto voz a varias canciones de Disney, como “Aquella estrella de allá” (de Peter Pan 2, 2002) y “Suéltalo” (de Frozen, 2013). Su última participación en una banda sonora de la factoría de películas infantiles ha sido en “Frozen 2”, gracias a la que se ha reencontrado con su compañero David Bisbal. Además, este trabajo hizo que pudiera actuar en la gala de los Premios Óscar 2020.

Gisela

Naím Thomas, junto a Juan Camus, fue uno de los creadores de “Mi música es tu voz”, que más tarde el compositor Alejandro Abad convertiría en hit tras hacer unos arreglos. Naím es cantante, actor, ‘coach’ vocal y presentador en Radio Centro Fuerteventura, localidad donde reside.

Naím

“Nunca me he sentido identificado con los temas que canté en OT. Mi estilo era diferente y podía haber demostrado más en el concurso”. Así definió Alejandro Parreño su trayectoria en el programa. Le ha costado encontrar su hueco en la música. Comenzó su carrera en solitario con “Ellas” y otros sencillos. Pero pronto se uniría a su hermano para crear Nómada y componer temas fieles a su estilo. En el último año ha publicado “Harto”, “Infinito” y “El Mundo que no conocí”. Parece que por fin está cumpliendo su sueño.

Alejandro Parreño

Juan Camus escribió, con Naím, la letra de “Mi música es tu voz” inspirado por uno de los profesores de la Academia de Operación Triunfo. El artista se fue a Londres, donde desarrolló su carrera como cantante bajo su propio sello discográfico Camus Factory Recordings. También creó una línea de joyas, luego de cosméticos ecológicos y más tarde de ropa. “Me encanta crear, estoy siempre haciendo algo nuevo”, dice.

Juan Camus

Natalia era la benjamina de la edición, con tan sólo 18 años. Triunfó como presentadora en televisión y fue una de las primeras artistas en España en lanzar sencillos a través de las plataformas digitales. Al poco tiempo, Natalia dejó atrás su faceta de niña dulce y angelical para dar paso a una imagen sensual y provocadora. La gaditana es una artista habitual en los escenarios de las fiestas del Orgullo Gay en Madrid. El videoclip de su último tema “De Nada”, con Lya cuenta con casi medio millón de reproducciones. Este año, sacó una colaboración de su primer éxito, “Vas a volverme loca”, junto con Amaia Romero, la ganadora de OT 2017.

Natalia

Después de algunos años de inactividad, Javián participó en la preselección para representar a España en el Festival de Eurovisión en 2017 con la canción “No somos Héroes”. Actualmente, gestiona dos heladerías en Punta Umbría (Huelva) y continúa con el grupo Fórmula Abierta, entre otros proyectos musicales.

Javián

De 2002 a 2004 formó parte del grupo Fórmula Abierta, cantando y bailando las canciones del verano durante tres años. En 2015 se unió a la célebre banda La década prodigiosa. Sin embargo, tras el concierto de OT: El reencuentro, Mireia ha relanzado su carrera en solitario: intentó representar a España en Eurovisión 2017 con el singles “Una vida nueva”. En 2018, realizó una gira de conciertos junto a Naím Thomas y al año siguiente sacó “Si te vas”. Actualmente, la crisis provocada por la pandemia del coronavirus ha afectado a la actividad de su empresa Mireia Montávez Bodas & Eventos.

Mireia

Geno fue la primera eliminada de la historia de Operación Triunfo. A pesar de ello, acompañó a Rosa a Eurovisión como parte del coro junto a Bisbal, Bustamante, Chenoa y Gisela. Tras salir de la academia formó el grupo Fórmula Abierta con sus compañeros Álex, Mireia y Javián, con el que sacaron varios discos entre 200 y 2004. En 2012 fundó el centro Aula Artist Coaching, en Marbella, donde imparte clases de canto a niños. “Sigo hablando con la luna a solas”, señala la canaria en su cuenta de instagram haciendo un guiño a la letra del hit “Te quiero más”.