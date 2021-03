Juanra Bonet: «En la vida hay que saber plantarse, la seguridad no tiene precio»

Desatendiendo por un momento sus «bombas» Juanra Bonet vuelve a presentar uno de los concursos con más solera de la televisión, «¿Quién quiere ser millonario?», tras conducirlo en el 20 aniversario del formato. Como muestra en la foto, Juanra sabe arquear la ceja: «Es requisito indispensable», dice de broma. Con más de dos décadas de concurso y después de triunfar en el mundo entero son muchas las referencias, parodias y hasta películas de Hollywood, como «Slumdog Millionaire», que acumula este formato.

Dicho largometraje cuenta la historia de un joven indio que acierta compulsivamente preguntas gracias a las penurias que le ocurren durante su dura vida. Juanra cree que la película es una realidad: «A los concursantes les pasa. Muchas preguntas las asocian a algo que les ha ocurrido en su vida o por alguna referencia geográfica y no por los libros de texto». Por eso, se alegra de que «la educación se esté transformando en vivir experiencias y no solo almacenar información».

Ahora, Antena 3 lanza la edición famosos. Sobre ellos recaen muchos estereotipos y aunque no sean concursantes «profesionales» como «Los Lobos» –ganadores del bote de «Boom»– algunos sí vienen preparados. «Muchos se han descargado en el móvil el juego del concurso o habían desempolvado el Trivial para practicar». «Todos han dado un gran nivel» afirma el presentador. Tras consolidarse en la televisión con «Boom», Juanra también ve en la silla del millonario algo «especial»: «A diferencia del resto de concursos en ‘¿Quién quiere ser millonario?’ compites contra ti mismo. Juegas con tus conocimientos y tus intuiciones, pero también contra ellos. En este juego a veces el que más sabe es el que más sufre».

En los exámenes tipo test hay una máxima que dice que la primera opción que se te ocurra es la mejor. Cuantas más vueltas le demos peor. «A mí mismo me pasó, me sabía una pregunta cuando ya estábamos en la última fase. Y yo, como presentador, sin jugarme nada, empecé a dudar. Buscas la trampa donde no la hay»

«Cuando juego con mis amigos o me hacen preguntas de conocimiento siempre decepciono. Sé mucho menos de lo que supuestamente debería por presentar concursos. Hay gente que cree que la sabiduría se adquiere por ósmosis».

En la piel del concursante

Estos concursos en ocasiones te hacen sentir la persona más sabia del mundo y otras la más ignorante, pero Juanra lo relativiza: «No puedes evaluar el conocimiento de alguien por 15 preguntas». Además, este formato revela dos tipos de personalidad, los que arriesgan y los que se conforman, los prudentes y los insensatos, tanto en el juego como en la realidad. Juanra es de los primeros: «Creo que en la vida, cuando alcanzas una situación cómoda hay que saber plantarse, para mí la seguridad no tiene precio. Suficientes vueltas da la vida como para estar arriesgándome, que lo hagan los concursantes», se ríe. Aunque reconoce que jamás concursaría porque se ve justito de conocimientos, sabe que su inseguridad le condenaría: «Gastaría los tres comodines en la primera pregunta». Pero el comodín de la llamada sabe con quién usarlo: «Llamaría a ‘Los Lobos’ sin dudarlo».

Sin embargo, estos famosos que se sentarán a partir de hoy, como David Broncano, Antonio Resines o Bibiana Fernández, han confiado más en amistades que en el cerebro de la clase. «Cuando llamaban yo veía en su mirada emoción, no Google». Pero estos famosos no se juegan su dinero, sino el destinado a una organización benéfica. «Esa presión les impide arriesgar más. Pero un concursante prometió poner la diferencia de su bolsillo para poder ir hasta el final».