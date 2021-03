Llega el estreno estrella: «La templanza»

Una súper producción es la adaptación que se ha creado de la novela de María Dueñas, «La Templanza» y que se estrena el próximo día 26 en la plataforma de Amazon Prime Video. Una serie española que podrá verse en más de 200 países y territorios. Producida por Atresmedia Studios (Buendía Estudios) en colaboración con Boomerang TV, es un drama romántico ambientado a finales del siglo XIX y protagonizada por Leonor Watling y Rafael Novoa. «La templanza» cuenta con un reparto de intérpretes multinacionales que supera los 130 actores, entre los que destacan: Emilio Gutiérrez Caba, Juana Acosta, Esmeralda Pimentel, Nathaniel Parker, Alejandro de la Madrid o Raúl Briones.

El guion que mantendrá el interés dentro de una estética apabullante ambientada en el siglo XIX. Cuenta la historia de Soledad Montalvo y Mauro Larrea, una mujer y un hombre hechos a sí mismos cuyos destinos están a punto de converger en un lugar y un tiempo fascinantes. Se trata de una historia sobre la superación de la adversidad, sobre cómo encontrar nuestro lugar en el mundo. Una historia sobre cómo se construye un imperio y cómo se puede perder todo en un día, de aventuras en tierras exóticas y las segundas oportunidades. «La Templanza» hará viajar a la audiencia a las tumultuosas comunidades mineras de México en el siglo XIX, pasando por los elegantes salones de la más exclusiva sociedad londinense, para llegar a la brutal Cuba de la trata de esclavos y, de allí, a un Jerez glorioso en el que se encontraban las bodegas más importantes del mundo.

Rodaje de "La templanza"

Un viaje del que serán partícipes los espectadores. Así nos lo cuenta, una de las actrices, Juana Acosta con un papel relevante, «Carola es una mujer avanzada a su época. Se mueve como pez en el agua en un mundo de hombres, haciendo negocios, es una mujer muy libre, infiel, usa sus armas de mujer para conseguir lo que quiere, no tiene miedo ni límites. Siente un gran vacío, porque en verdad no ha sido amada. Su marido ha querido desde pequeño a Soledad Montalvo. A veces me dicen si soy la mala y a mí no me gusta catalogar a los personajes como buenos o malos, en su época era una superviviente, como tanta gente. A Carola con quien se ve de verdad cómo es es en la relación con su esclava», comenta.

Con el patrón

Otro de los personajes clave lo interpreta Raúl Briones: «Mi papel es Santos Huesos Quevedo Calderón, la mano derecha de Mauro, su gran amigo, compañero, guardaespaldas, es un hombre que no tiene nada que perder y además está en deuda con su patrón, que es algo tremendamente inusitado en la época. Mauro le salva la vida y eso genera un gancho entre los dos. Hasta el desenlace que veremos liberarse de esa deuda desde el punto de vista de la amistad. Es un hombre honrado, pero también sabe recurrir a cualquier cosa para cumplir sus objetivos o los de su patrón. Es uno de esos indios que está en silencio, pero que cuando tiene que atacar, ataca», admite el actor.

Han sido casi seis meses de rodaje, que comenzó en pleno verano y acabó en invierno con distintas localizaciones y las dificultades de recrear una serie de época. «Los vestuarios de la serie son un espectáculo, pero confieso que ponerte un corsé durante tantas horas para grabar era duro. Nunca lo había hecho y no sé cómo lo soportaban en la época», recuerda Juana Acosta.

Desafíos del rodaje: del calor al frío

«Nos hemos tenido que adaptar a todos los climas. Cuando estuvimos en Jerez era cálido. Mi personaje lleva un poncho y un sombrero que casi no se quita ni para dormir y eso fue pesado para el movimiento, sobre todo en las escenas de peleas, golpes... El poncho era terrible. Y después pasamos frío, recuerdo un día en Chinchón, que llevaba debajo del poncho toda la ropa térmica que podía», relata Briones.

Se trata de una superproducción y eso se nota, «el nivel de la serie es espectacular en todo, en las localizaciones, en la dirección que hemos tenido, que ha sido sublime o la de fotografía, que es espectacular. Me siento orgullosa del resultado», confiese Acosta a pocos días del estreno.

Un estreno mundial a través de la plataforma de Amazon Prime y que hará que la serie española, basada en la novela que arrasó en ventas de María Dueñas del mismo título, pueda verse en más de 200 países a la vez.