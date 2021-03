Ana Rosa Quintana acusa a Irene Montero de gobernar “a golpe de tuit”

El pronto que tuvo la ministra de Igualdad, Irene Montero, al ver el documental sobre Rocío Carrasco, ha recibido cientos de críticas, incluyendo el de la presentadora de “El Programa de Ana Rosa”, que no dudó en cantarle las cuarenta a la política por saltarse a la torera la presunción de inocencia de Antonio David Flores.

“Cuando parecía que lo habíamos visto todo, ahora toda una ministra se convierte en tertuliana televisiva para saltarse el principio constitucional de presunción de inocencia”, empezó diciendo Quintana, que ha matizado que el suyo, es un “ministerio, el de Igualdad, dotado con 451 millones, que no ha sacado todavía ninguna ley pero gobierna a golpe de tuit y tertulia”. Le ha recordado también a Montero que hay que ser más cuidados cuando se es miembro del Gobierno para hcer o decir según qué cosas: “Hay que tener cuidado, independientemente de lo que creas, apoyes y te solidarices con esta mujer que ha sufrido y está sufriendo”.

El testimonio de Rocio Carrasco es el de una víctima de violencia de género. Cuando una mujer denuncia públicamente la violencia puede ser cuestionada o ridiculizada. Por eso es importante el apoyo. #RocioYoSiTeCreo — Irene Montero (@IreneMontero) March 21, 2021

Todo este revuelo ha sido a raiz del comentario en Twitter que lanzó la ministra en el que decía que “cuando una mujer da el paso de contar una experiencia de maltrato, puede ser cuestionada, ridiculizada, y eso muchas veces supone un proceso de revictimización, se expone a esa mujer a revivir de nuevo y a dar explicaciones de esas experiencias de maltrato que ha vivido, aunque hayan pasado hace mucho tiempo”.

Rocío Carrasco en campaña electoral

Ana Rosa también ha aprovechado para criticar a cualquier político que se posiciones en estas circunstancias: “¿Esto es campaña electoral? ¿Hubiera ocurrido igual si no estuviéramos en campaña electoral? ¿Nos estamos cargando la presunción de inocencia independientemente de que el relato de Rocío Carrasco es de los más desgarradores que yo he escuchado nunca?”.

La periodista también ha querido recalcar su postura: “No quiere decir que no la entienda, que no empatice con ella, que no haya llorado con ese sufrimiento que nos dejó ver a todos el domingo y que no te entren ganas de abrazarla y decirle “oye, estamos aquí y te acompañamos en este sufrimiento que llevas”, pero me parece muy injusto la utilización política que se está llevando a cabo con este tema”. Según Quintana, es de una “irresponsabilidad tremenda, el tema de la presunción de inocencia. Lo que no podemos salir todos es salir en tromba a condenar a Antonio David Flores, porque no nos compete a nosotros. Únicamente los jueces pueden condenarle”.