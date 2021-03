Antonio David Flores: “Estaba convocado en Sálvame el día que se anunció mi despido”

Se lo avanzó Jorge Javier Vázquez, en directo y en Sálvame, pero nada indicaba su fulminante despido: “Se te va a acabar el chiringuito”. Con estas palabras resonando aún en su cabeza, Antonio David de enfrentaba al día del Padre más difícil de su vida. Comió con sus hijos y con Olga el sábado, sin imaginar qué, tras la emisión del documental de Rocío Carrasco, tenía los días contados en Telecinco. Estaba relativamente tranquilo y preparando la respuesta al brutal testimonio de su ex mujer, incluida la demanda contra el derecho al honor anunciada al conocer la existencia de la entrevista concedida a Telecinco, convencido de que le esperaban meses de protagonismo mediático. Pero nada más lejos de la realidad, el lunes por la mañana, recibió una llamada que le dejó helado: “Estás despedido”.

Así acababa su relación contractual con Telecinco, sin previo aviso, en pleno escándalo mediático y cuando ya había acordado su participación como defensor de su esposa, Olga Moreno, en el debate de “Supervivientes”. Su representante actual, Agustín Etiénne, tampoco sabía nada y eso que también representa a Belén Esteban, una de las grandes beneficiadas del acuerdo firmado por La Fábrica de la Tele y Telecinco con Rocío Carrasco. No vio venir que el cambio de actitud de la “Princesa del Pueblo”, íntima amiga de Olga Moreno y gran defensora de su hija Rocío Flores, escondía una jugada maestra: el contrato de cadena firmado por la hija de La más grande que pondría final a su carrera mediática y a los innumerables pleitos de Rocío Carrasco que afectaban a Mediaset y a su productora estrella.

El significativo silencio de Agustín Etienne, el representante de los Flores y Belén Esteban.

Agustín Etiénne prefiere guardar silencio y no atiende a nuestra llamada. Él representa al guardia civil y toda la familia Flores: Olga Moreno y Rocío Flores. Tampoco lo hace Antonio David Flores, que cuando le escribo por Whatsapp para confirmar la información que ya tenía, que estaba convocado para el pasado lunes, el día después del estreno de “Rocío, callar para seguir viva”, me responde tajante: “Sí, lo estaba”.

Por tanto, no vino a Madrid para interponer su demanda a Rocío Carrasco sino para trabajar en Sálvame, que le convocó el pasado viernes para asegurar su presencia el lunes. Él cumplió y llegó por la tarde a la estación de Atocha en Ave, desde donde le siguieron los reporteros hasta el Hotel Villa Madrid.

Aunque es cierto que David Flores tiene previsto demandar a Rocío Carrasco por llamarle “maltratador” después de que la justicia dictaminara el “sobreseimiento provisional” por esta misma causa, no es necesaria su presencia en Madrid para interponer las acciones legales pertinentes. Después de veinte años de batalla judicial con su ex mujer en esta plaza, ciudad en la que ambos convivieron y dónde reside Rocío Carrasco, el ex guardia civil tiene otorgados poderes a abogados de todas las especialidades y sus procuradores, para representarle jurídicamente en Madrid, lugar dónde tendría que interponer las actuaciones judiciales contra su ex.

Posibles consecuencias legales del despido

Pero la jugada de Telecinco, despidiéndole sin previo aviso y sin permitirle defenderse en plató, podría motivar que Antonio David Flores actuara judicialmente también contra los autores de la producción y emisión de ”Rocío, contar la verdad para seguir viva”, Telecinco y La Fábrica de la Tele, responsables subsidiarios de la docu serie. Si así fuera, es más que probable que salga a la luz el millonario contrato y las cláusulas que habría negociado Fidel Albiac en nombre de su esposa y que, según la información que publica La Razón en exclusiva, implicaban su despido fulminante de Mediaset.

No serían las únicas ya que, tras la salida del colaborador de Sálvame de la parrilla de Telecinco, algunos medios publican que su esposa, Olga Moreno, uno de los grandes atractivos de la inminente expedición a Honduras, se estaría replanteando su participación en Supervivientes. Olga que sigue la estela de Rocío Flores, finalista de la pasada edición de Supervivientes, está muy enfadada con el despido de su marido y podría abandonar el proyecto en el que contaba con su defensa en plató. Pero, también es posible que, dada la delicada situación económica a la que se enfrenta ahora la familia Flores y las cuantiosas penalizaciones que se imponen a quiénes abandonan el programa, la mujer de Antonio David se vea obligada a poner rumbo a la isla.