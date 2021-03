Rocío Carrasco pactó el despido de Antonio David hace casi un año

Más de tres millones de personas vivieron este domingo el comienzo, los dos primeros capítulos, de la serie documental. «Rocío: Contar la verdad para seguir viva», un desgarrador testimonio en el que Rocío Carrasco narró a golpe de llanto el calvario vivido durante años al lado de Antonio David Flores, exmarido y padre de dos de sus hijos, Rocío y David. «Me decía que me iba a quitar a mis hijos y que me iban a odiar», deslizó la protagonista entre otras muchas revelaciones. En la actualidad y desde el año 2011, la hija de Rocío Jurado se encuentra en tratamiento psiquiátrico y ha sido diagnosticada de un síndrome ansioso depresivo, grave y crónico.

Recordando sus inicios sentimentales con Antonio David, se definió como víctima de la violencia ejercida por parte del ex guardia civil desde que ambos vivieron juntos en Argentona en contra de la voluntad de Rocío Jurado: «Estaba sentada en el sofá y él me agarra del pelo, me pega un tirón y me da con la cabeza en la mesa. Subió echándome a mí la culpa de todo lo que le ocurría en ese momento». Se refería al arresto domiciliario del ex guardia civil por quedarse con el importe de unas multas de tráfico. Esto es un brevísimo resumen del extenso relato.

ROCIO CARRASCO Y ANTONIO DAVID FLORES DURANTE LA INAUGURACIONDE LA INMOBLIRARIO MC JX ©KORPA 09/06/99 MARBELLA

España se encuentra dividida entre las estremecedoras palabras de la hija de Rocío Jurado y la presunción de inocencia que, por otro lado, se le debe conceder a Antonio David Flores, quien no se ha pronunciado hasta ahora y que no ha sido condenado por ningún tribunal a pesar de que su ex mujer presentó una denuncia.

Según ha podido saber LA RAZÓN, las negociaciones para la realización de la serie comenzaron hace un año y han pasado varios meses desde que se grabó, todo ello a falta de ultimar detalles en la realización.

Casi dos millones de euros

Rocío Carrasco y su actual marido, Fidel Albiac, impusieron sus condiciones, así como la otra parte. Aparte del factor económico, en el que, lejos de lo publicado, la cantidad cobrada por Rocío y su marido podría alcanzar casi los dos millones de euros, Fidel y Rocío habrían retirado todas las demandas que tenían interpuestas a colaboradores, productoras, directores y más compañeros de la cadena. Belén Esteban ha sido una de las beneficiadas, ya que Carrasco la demandó el pasado mes de enero por unas declaraciones de la colaboradora en las que aseguró que la hija de Rocío Jurado tenía una deuda con la Agencia Tributaria de la Comunidad de Madrid. Tres fuentes distintas apuntan a este periódico además que «Rocío Carrasco y Fidel Albiac pusieron como condición para hacer el documental que despidiesen a Antonio David Flores». La cadena comunicó ayer el cese del ex de Carrasco como colaborador de «Sálvame» y también de todos los programas de la cadena.