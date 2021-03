“Hospital Central” podría volver a la televisión

Los 300 capítulos que duró “Hospital Central” no serán los últimos. Según la publicación especializada “ShowTime Tv, la serie más longeva de Telecinco volvería de la mano de Pro Quo TV.

Reparto de "Hospital Central"

Fórmula TV ha podido confirmar que lo que volvería sería la ficción, pero no necesariamente a Telecinco, y no se sabe nada de la trama o los personajes. Según el portal, en Mediaset tienen el proyecto sobre la mesa, pero la productora se lo ha ofrecido a distintas plataformas. «Teniendo en cuenta la buena relación que tiene este grupo mediático con Amazon Prime Video, no sería de extrañar que fuese en esta plataforma donde encuentre su lugar el regreso de la serie médica», aseguran desde Fórmula TV.