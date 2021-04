Karmele Marchante está desatada. Tras cargar hace unos días contra “Sálvame”, ahora ha intervenido en el programa de TV3 “FAQS” para criticar las medidas pandémicas de Madrid y aprovechó para deslizar que ella llama a la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, “loca frenopática”. Daniel Sirera, consejero del CAC (Consejo Audiovisual de Cataluña) pedirá al organismo que investigue al programa.

Durante su intervención en “Preguntas freqüents” de la cadena autonómica catalana, Marchante consideró que la manera de afrontar la pandemia en Madrid es “escandalosa” y relató cómo pudo comprobar que la gente llena las terrazas y hace cola para los museos y se ha lanzado la gente a las calles “cantando y bailando y haciendo fiestas en la calle o en las casas particulares o en pisos turísticos”. En ese momento explicó que “no se cuántas veces ha cambiado la “loca frenopática”, porque yo a Díaz Ayuso la llamo la “loca frenopática”. Bueno, porque otras personas la llaman la IDA (acrónimo de sus iniciales)”, y repitió lo de “ida” varias veces con gestos señalando la cabeza.

He pedido que el CAC analice si este programa de TV3 incumplió el art. 4 de la Ley de Comunicación Audiovisual después de que una invitada llamase “loca frenopática” a @IdiazAyuso y si la presentadora actuó correctamente al no afearle dicho comentario. pic.twitter.com/OmOZODBZrN — Daniel Sirera (@danielsirera) March 28, 2021

Inmediatamente, Daniel Sirera, ex presidente del Partido Popular en Cataluña y miembro del CAC anunció en un tuit que ha pedido que el organismo audiovisual catalán “analice si este programa de TV3 incumplió el art. 4 de la Ley de Comunicación Audiovisual” no sólo porque Marchante llamase en directo a Ayuso “loca frenopática”, si no “si la presentadora actuó correctamente al no afearle dicho comentario”.

El nuevo fichaje del PP para las elecciones del próximo 4 de mayo, Toni Cantó, también cargó contra el programa y la cadena llamando a TV3 “telebasura pública catalana” y afeó que se banalice “la salud mental”.

Ante el revuelo organizado con su intervención, Karmele Marchante ha escrito un tuit en el que repite que aunque le echen en cara “que llamo “loka frenopátika” " a este ser que decide cerrar los Centros de Salud de Madrid x SS”. Y no duda en repetir, “con IDA no saldremos de esta!!”.