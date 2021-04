Aitor Gabilondo: «Llegué a pensar que nunca jamás volveríamos a grabar»

Arrasó con la esperada «Patria» y mientras su estreno se tuvo que posponer porque el mundo se paró en seco por la covid-19, el confinamiento fue el despertar de «Besos al aire». Una cara amable de la pandemia basada en el amor que se emite en Disney +.

-¿Qué nos vamos a encontrar en «Besos al aire»?

-Son ocho historias cruzadas de amor pandémico. De amor improbable en otras circunstancias. Estas personas, en otras situaciones, no se hubieran encontrado o no hubiera surgido la historia de amor y han necesitado una pandemia mundial para que se fijaran el uno en el otro y poder darse ese encuentro.

-¿Cómo surge la idea?

-Un día mirando por la ventana y pensando qué pasaría en los balcones de enfrente de mi casa, qué pasaría más allá de las tragedias que daban cuenta las noticias. Además de todo lo malo, quizá se estaban dando encuentros que no se hubieran dado. Y así nació este testimonio del primer confinamiento en modo de historias de amor.

-¿Hay alguna historia basada en hechos reales?

-Sí, son las historias que leímos en los periódicos, que nos contaron los amigos, vecinos, familiares... Hay un personaje central que es Javi, interpretado por Paco León, que es enfermero y hace de enlace entre los pacientes y las familias. Es una especie de intermediario médico que transmite los mensajes y los edulcora para que sean más llevaderos. Él tiene una historia de amor con Leonor Watling que, en circunstancias normales, no hubiera ocurrido. De hecho, hasta ese momento no se había fijado en él.

Leonor Watling y Paco León protagonizan ‘Besos al aire’

-Esa es una de las historias...

-Otra es uno que se agencia un perro para poder salir a la calle... Son situaciones que nos van a sonar a todos. Cuando ideamos esta historia pensábamos que cuando viera la luz todo esto formaría parte del recuerdo.

-Es la visión amorosa de una tragedia como es la covid-19.

-Son las flores en el desierto. Una de las partes buenas de lo que ha ocurrido y también se vive en algún momento ese drama que seguimos viviendo.

-¿Pesa el gran éxito de «Patria»?

-Supongo que sí, pero hay que seguir trabajando. Lo curioso es que cuando se iba a estrenar «Patria» se pospuso, porque se paró el mundo para todos. Y fue en esos meses de confinamiento cuando se fraguó este nuevo trabajo, incitado también por esa teoría que tanto hablabais los periodistas de que era un buen momento para los guionistas para crear.

-¿Y su confinamiento cómo fue?

-Hubo momentos dramáticos y otros que fueron muy especiales. Nadie se esperaba algo así. Iba a 2.000 por hora y se frenó mi vida en seco. Sirvió para pensar, para leer, reflexionar...

-¿Ha vuelto al 2.000 por hora?

-No, todavía no, también se puede hacer las cosas más lentas y saboreando más la vida. Es uno de los aprendizajes y de las cosas buenas que nos ha dejado esto.

-¿Se esperaba el éxito de «Patria»?

-La verdad es que no, sabía que había mucha expectación y eso era bueno y malo. Cuando se espera tanto la posibilidad de decepcionar es mucha. Pero «Patria» ya está en el pasado y había que seguir.

-Después de un éxito así, uno se viene más arriba o aumenta el miedo...

-Más arriba no me he venido, porque soy cauto. Es verdad que vas un poco condicionado. En «Besos al aire» haber contado con Darío Madrona en el guion ha sido estupendo.

-¿Cuánto tiempo llevó el guion?

-Darío fue bastante express. Queríamos hacerlo rápido y en dos meses estaba. No sabíamos si íbamos a poder rodar por las restricciones. Las medidas iban cambiando, pero al final de año lo pudimos hacer. Con mucho temor y precaución, con miedo a contagios, pero también fue muy especial y extraño con el tema de las mascarillas. Ha sido lo único que pudimos grabar el año pasado y hubo momentos que pensamos que nunca jamás volveríamos a hacer nada. Se oscureció mucho la vida. Pensaba que la guerra la vivían unos, pero la posguerra nos llegaría a todos.

-Por eso una serie positiva en mitad de la pandemia...

-La voluntad de la serie es extraer lo bueno que hubo y que siempre hay cosas a pesar de que las circunstancias sean dramáticas.