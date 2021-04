¿Qué opina Susanna Griso del documental de Rocío Carrasco?

Desde el pasado 21 de marzo, la presentadora de “Espejo Público” y periodista Susanna Griso nunca se había hecho eco ni había opinado sobre el estreno de la serie documental sobre Rocío Carrasco, “Rocío, contar la verdad para seguir viva” que emite Telecinco. Este viernes, y durante su asitencia al desfile de Lola Casademunt en Madrid, Griso ha contestado al ser preguntada por los periodistas.

A pesar del revuelo, social y mediático, organizado alrededor del estreno de la pieza documental por Mediaset, en ningún sentido Susanna Griso ha opinado sobre su conveniencia, su contenido o lo que implica que un tema tan delicado sea tratado como lo está siendo en la cadena rival. Así que cuando sus compañeros de la prensa la abordaron durante el desfile de la diseñadora Casademunt en la Mercedes Benz Madrid Fashion Week de la capital, para preguntarle sobre su opinión de las confesiones del hija de Rocío Jurado, Griso simplemente comentó: “No tengo ni idea, no lo he seguido nada. No os puedo hablar de ello porque no lo he seguido”.

Ante la insistencia de los medios, la periodista quiso aclarar que si no está al tanto de lo que se comenta sobre la serie documental no es por que sea de la competencia, además directa en franja con “El programa de Ana Rosa” con “Espejo Público” y Antena 3, si no porque no lo ha seguido de cerca, según informa Europa Press. Ante la cuestión sobre la intervención de políticos como Irene Montero en la polémica, Griso dijo comprender la posibilidad de controversia, “porque, ante hechos juzgados, hay que ceñirse a los hechos juzgados”. Para rematar, explicó que en su opinión, “los juicios paralelos siempre son muy problemáticos, y más en manos de líderes políticas en precampaña electoral”.