Susanna Griso se indigna con Miguel Bosé: “Me siento estafada”

A Miguel Bosé le crecen los enanos. Mientras todo el país se le echa encima por las declaraciones vertidas en el programa de “lo de Évole” de laSexta, tanto en su experiencia con las drogas, como en su actitud negacionista ante la pandemia en el programa de este domingo, ahora la presentadora de “Espejo Público”, Susanna Griso, ha declarado sentirse “estafada” por su doble rasero de unos años a esta parte.

Según las declaraciones del artista la pandemia es un claro invento del foro de Davos y opinó que las vacunas no son ni de lejos la solución para poner fin a la pandemia global que nos asola. Durante el programa de Susanna Griso de este lunes, la presentadora argumentaba en su contra que no podía entender como durante años Miguel Bosé había estado pidiendo en decenas de intervenciones que se pusiera remedio a la plaga del SIDA, implorando la existencia de una vacuna y que ahora, años después, su negacionismo apunte a estar en contra de un remedio contra el coronavirus.

Para ilustrar esta doble cara del cantante, el espacio emitió una entrevista de 2016 en “Espejo Público”, en la que Bosé reclamaba la obtención de más fondos para desarrollar una vacuna contra el SIDA. Es en ese momento cuando la periodista ha aprovechado para demostrar su enfado: “A mí me indigna...No hay derecho. Yo también he estado en la batalla de lograr una vacuna”, explicaba la presentadora, que aseguraba: “Me siento estafada por Miguel Bosé”. Según relata la propia Griso, “la última vez que le entrevisté me enfadé muchísimo con él y me reprochó que le preguntara por el panorama político cuando él quería pedir fondos para la vacuna contra el SIDA” y añadió: “Es pura incoherencia”.

Durante la entrevista del domingo, Jordi Évole cuestionó al artista sobre este punto con la emisión de un vídeo en el que aseguraba buscar “venganza” contra una enfermedad que no tiene “derecho a seguir existiendo”, y el periodista le preguntó por el cambio de parecer, a lo que él contestó que hoy tenía la información que tiene “y no tenía en aquel momento”. Y siguió explicando que a pesar de su lucha encarnizada por curar el SIDA, “hoy en día estaría activo contra una cura contra el SIDA, pero no creo en la vacuna , no son la solución. Quiero una cura contra el SIDA, y venganza porque he perdido millones de amigos”.

La empresaria Carmen Lomana, amiga personal de Miguel Bosé, intentó explicar en la mesa de colaboradores cuál era la postura de Bosé, con el que había estado hablando tras su intervención en el espacio de laSexta. “Él se ha obsesionado con que nos van a matar con la vacuna” e insiste en que “nos van a poner un microchip que nos van a dirigir”. Como todos sabemos y se ha dejado patente en las dos partes de la entrevista, “piensa que Microsoft está detrás para que compremos sus productos”. Griso repitió durante toda la intervención de Lomana que, en su opinión, “no hay derecho”.