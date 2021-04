Miguel Bosé a Jordi Évole, sobre el Covid: “Es un plan urdido por millonarios desde hace años”

El pasado domingo se emitió la primera parte de la entrevista que Miguel Bosé concedió a Jordi Évole desde Ciudad de México. En ella, el artista habló de lo divino y de lo humano, y confesó los excesos de una de sus etapas más oscuras, en los años 80, “descubrí la parte oscura que todos tenemos”. “Estoy hablando de todo, drogas, sexo a lo bestia, tabaco, sustancias, hampa...”, una polémicas declaraciones que dieron la vuelta al mundo tras confesar sus excesos con las drogas: “Consumía casi dos gramos diarios, más el fumar, maría, éxtasis...”. Una adicción que dejó hace siete años.

Esta noche se ha emitido en La Sexta la segunda parte, que comienza tratando el movimiento negacionista del que el artista se hizo abanderado durante la pandemia. “Soy negacionista, estoy encantado y lo llevo con la cabeza bien alta”. En cuanto a las críticas “insultos, denigraciones y mofas” recibidas por ello, Bosé tiene una postura muy clara: “Te puedo asegurar que si en algún momento hubiese hecho caso al ‘qué dirán’, jamás hubiese tenido la vida que he tenido ni la carrera que he tenido, ni hubiese sido nunca nada”.

El 4 de mayo de 2020, Pedro Sánchez anunció el compromiso de España con la Alianza para las Vacunas (GAVI) contribuyendo con 50 millones de euros a esta iniciativa con el fin de ayudar a vacunar a 300 millones de niños en los próximos cinco años, como medida para vencer al virus. Una medida que fue criticada públicamente por Miguel Bosé y por el que recibió “bullying” en redes sociales, como él mismo asegura. “Ahí empieza el ataque. Vino de varios lados: de partidos políticos y de farmacéutica”.

Durante años, Miguel Bosé se significó a favor del PSOE, un partido al que “jamás votaría” en la actualidad, y es que según confiesa, “con la edad me he vuelto más lúcido”. “Ahora no votaría a nadie. En el panorama político mundial no hay personas que estén a la altura de llevar una democracia ni de pensar en el ciudadano ni en en proyecto como país”, sentencia muy claro, y reconoce que en las últimas elecciones votó “en blanco”. “La España por la que yo aposté, el PSOE al que yo me subí con un proyecto maravilloso con Felipe González... se acabó. Seguí por lealtad, no me arrepiento. Hoy, si llego a tener la información que tengo, no hago eso”, confiesa Bosé.

En este punto de la entrevista se palpa cierta tensión entre el presentador y el artista al no consensuar sus opiniones sobre política o ciencia, y es que el cantante de ‘Como un lobo’, se enfrenta a Jordi Évole asegurándole que “yo estoy mucho más preparado que tú para hablar de ciencia, porque me concierte y me ha tocado directamente”. “Este tema sale de un cártel de multimillonarios psicópatas, llamado Foro de Davos, y se viene planeando desde hace 10 o 15 años. Se creen los dueños de la tierra, la humanidad y el planeta porque son muy ricos, muy soberbios y muy arrogantes... En la página de Moderna te lo cuentan”, asegura. “Tengo acceso a todos los documentos que puede tener cualquier ciudadano para darse cuenta de la gran estafa y de lo que esto va a traerles porque van a caer todos uno detrás de otro: políticos, médicos, farmacéuticos y los cómplices, el brazo armado que son los medios. Van a caer uno tras otro y muchos de ellos no van a poder salir a caminar a la calle tranquilos. Vamos a vivir un segundo juicio de Núremberg tan espectacular, que ya está en marcha, que se van a cagar”.

Asimismo, Bosé reconoce que nunca se echa gel hidro alcohólico, no se ha hecho jamás un PCR y se ríe cuando Jordi Évole le pregunta el motivo por el cual no acudió a la manifestación negacionista que él mismo promovió en redes sociales. “La verdad no se sabe o no se ha querido saber porque hay un plan urdido para que no se sepa, y porque no ha habido debate. La ciencia progresa si se cuestiona... ¿Dónde está el virus? Si no me quieres creer, no me creas; es más, vacúnate varias veces”, espeta Miguel al presentador.

“¡Lo que me molesta es el sistema entero! No hay nadie que se salve. Ni izquierda ni derecha ni centro. Yo quiero que se vayan todos fuera, quiero un mundo nuevo que vamos a tener. El primer paso es quitarnos esta tontería (pandemia) de medio, que va a caer ya. Le queda un mes porque no se sujeta, no tiene argumentos”, dice Bosé sobresaltado. “Fernando Simón sabe la verdad y por eso pasa...”.

Según el hijo de Lucía Bosé, “las vacunas no son la solución” y asegura que sus fuentes de información son oficiales, “el BOE y el Ministerio de Sanidad”, así como otros medios alternativos que contrasta, pero lo tiene claro: “Lo peor que le ha pasado a la medicina en este momento es su politización, era lo que nadie se esperaba”.

Évole también le ha preguntado por aquel momento en el que se le dio por muerto en 1992 por VIH. “Se está corriendo el bulo, otra vez, de que me estoy muriendo. No se sabe de qué ni por qué”.

Retomando el polémico tema sobre el Covid, Bosé toma las riendas de la entrevista y muy enfadado pregunta al presentador: “¿Qué provoca muerte? ¿Qué respeto le tengo que tener yo a esta mierda y a estos mierdas? ¿Por qué? ¿Qué le pasa a este virus que es diferente? Por favor, ¿quién se puede creer semejante estupidez? A mi que no me traten de idiota, no soy idiota”.

“Estoy del lado de la verdad. El coronavirus no tiene ni la altura de epidemia, y desde el respeto a los muertos, todos, y por el miedo y el dolor de quienes han perdido alguna persona por este virus, también digo y profeso el respeto por las personas que han perdido a familiares el año pasado, el anterior y el otro”, dice con crudeza Bosé. Aunque reconoce que varios familiares le han dicho que dejara de hablar de la pandemia, pero él no cede porque “esta dictadura tiene que acabar. Somos más. Si nos levantamos, se acabó el juego. No somos ni tan ricos ni tan potentes, pero si nos levantamos somos más”.

Cuando Évole habla de lo atractivo de las teorías conspirativas, el cantante de “Amante Bandido” no se siente identificado con ello: “No estoy conspirando, me baso en datos reales de gente seria con conocimiento y ética”. Además, aclara que no cuestiona a los sanitarios y científicos, y pide que tengas “más medios y más fondos para investigar”; pero se niega a hablar cara a cara con uno de ellos cuando Jordi se lo propone: “no tengo conocimientos suficientes”.

Finalmente y para concluir la entrevista, Bosé confiesa que volverá a España este verano porque tiene tres conciertos en Barcelona, Valencia y Marbella.