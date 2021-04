Pablo Iglesias carga contra Ana Rosa Quintana y ella le responde: “Usted es un fascista”

Nuevo encontronazo entre Pablo Iglesias y Ana Rosa Quintana. El candidato de Podemos en las elecciones de la Comunidad de Madrid se ha referido a la periodista, esta misma mañana, como “una portavoz mediática de la ultraderecha” que “difunde mentiras” y la presentadora de ‘El Programa de Ana Rosa’ le ha respondido de forma inmediata.

Tras lo sucedido el pasado viernes en el debate electoral de la Cadena Ser, Iglesias ha vuelto a la emisora para ser entrevistado por la moderadora del debate, Àngels Barceló. “Impresiona volver a ver el estudio. Creo que hice lo correcto, había que decir ‘basta ya’, se han atravesado demasiadas líneas rojas. El fascismo no es compatible con la democracia. Hay un peligro muy grave para la democracia española que se llama fascismo”, dijo sobre lo ocurrido en el debate.

Tras esto, la periodista le preguntó si “hemos reaccionado tarde ante la extrema derecha” porque “Vox ya está en las instituciones”, a lo que Iglesias respondió: “Para ser justos, nosotros reaccionamos los primeros tras los resultados de las elecciones andaluzas, hace dos años. Yo dije ‘alerta antifascistas’ y se nos criticó muchísimo. Llevamos diciendo lo del cordón sanitario desde hace mucho tiempo”. Después, ha criticado al PP por “asumir que tienen que gobernar con Vox” y ha atacado a Ayuso, sobre quien ha dicho que es “una candidata más de ultraderecha que la propia ultraderecha, con estilo político trumpista, asumiendo la mentira como arma política”.

Respondiendo a la misma pregunta, Iglesias se refirió a Ana Rosa Quintana: “Lo más grave no es que Ayuso difunda un bulo, lo más grave es que si Ana Rosa Quintana lo esté repitiendo en un programa de máxima audiencia, tenemos a un portavoz mediático de la ultraderecha difundiendo mentiras como si eso fuese normal en democracia”.

🎙 "Lo más grave no es que Ayuso difunda un bulo, lo más grave es que Ana Rosa Quintana lo esté repitiendo en un programa de máxima audiencia como si eso fuese normal en democracia".@PabloIglesias #IglesiasconBarceló pic.twitter.com/3Qgvlfl6iK — PODEMOS (@PODEMOS) April 26, 2021

La respuesta de Ana Rosa Quintana a Pablo Iglesias

Rápidamente, la presentadora ha contestado al candidato de Podemos en ‘El Programa de Ana Rosa’: “Fascista es el que señala al que piensa distinto, eso no es democrático. Señor Iglesias, usted es un fascista y los demás somos comunicadores, tenemos información, contamos lo que ocurra”, dijo.

“Aquí hay un punto de inflexión. ¿Estamos quejándonos de las cosas que nos ocurren y estamos señalando a personas concretas? Oiga, que yo no tengo a 26 guardaespaldas, vivo en una casa normal con mis hijos, voy al mercado, al parque, de compras, al médico... Yo no tengo ningún guardaespaldas y usted me está señalando y eso sí que es fascismo puro y duro”, añadió.

Tras estas declaraciones, Ana Rosa explicó que Iglesias “fue invitado durante todos los días” a su programa y añadió: “No ha venido porque supongo que tiene la agenda muy ocupada”. Posteriormente, dijo: “No hay fascismo en nuestro país porque tendría que estar ilegalizado”. Y concluyó de forma irónica: “Ahora él reparte democracia, él decide quién es demócrata, quién debe votar y quién no. El es muy democrático”.