El tratamiento capilar de Kiko Rivera con los elefantes en Nepal: ¡Namasté, namasté!

Sabíamos que daría que hablar. Kiko Rivera no puede hacer nada sin dejarse notar y además con esa manera particular que tiene siempre de enfrentarse a sus retos. Y nunca mejor dicho. Esta semana pasada tras haber denunciado a su tío Agustín por un presunto delito de estafa. «Está muy bien armada, son 98 folios entre los que se recogen informes, documentos…», aseguró un colaborador de “Viva la vida”, ahora comparte con sus seguidores vídeos e imágenes de su viaje a Nepal con Jesús Calleja para el programa de Cuatro, Planeta Calleja”.

Su idea principal, según ha explicado él mismo es “desconectar” de toda la maraña rosa que invade su vida. En sus redes sociales ya ha subido las primeras instantáneas en dicho país, donde ya ha aprendido cosas de su cultura, como presenciar una boda nepalí. El DJ, reconoce estar «nervioso» por el desafío que le habrá preparado Calleja. El Dj asegura que está viviendo una “experiencia brutal” y ha querido compartir con sus seguidores algunos de los momentos, de los que promete no olvidarse jamás, que está viviendo junto a Jesús Calleja. “Posiblemente sea lo más impresionante que he hecho en mi vida.He tenido la ocasión de poder bañarme con elefantes,de poder sentirles,abrazarles,jugar con ellos.Gracias @jesuscallejatv este viaje no lo olvidaré jamás.Diosssss que sensación tan hermosa”.

Hace unos días se coló en una boda y le vimos haciendo rafting y cruzando el conocido puente colgante del río Trishuli, pero lo más llamativo para sus seguidores, y para los que no lo son, es que incluso se ha atrevido a montar en elefante. En el vídeo se puede observar que conserva su sentido del humor y consigue hacer reír a Calleja. Subido ya al elefante, el animal le ducha y luego pasan un agradable rato con los animales tumbados en el río. “Os dejo este vídeo del día hasta hoy más flipante de toda mi vida. Poder sentir de cerca a estos maravillosos animales y darnos mutuamente cariño ha sido una puñetera maravilla”.

Los acompañantes de Kiko y Calleja han bromeado con el hijo de Isabel Pantoja y le han asegurado que mojarse la cabeza con el agua de ese río hará que le crezca pelo, algo que Rivera ha celebrado con una buena carcajada.