La productora italiana Cattleya e ITV Studios lanzan en España Cattleya Producciones

Cattleya, productora líder italiana perteneciente a ITV Studios, crea una nueva productora en España, Cattleya Producciones. Será la primera productora de ficción de ITV Studios en España y se especializará en la creación y producción de series y películas de ficción para España y el mercado internacional.

Con sede en Madrid, la nueva empresa estará dirigida por Arturo Díaz, recientemente nombrado director general. Díaz, que cuenta con una dilatada trayectoria en la industria audiovisual, se incorpora desde Netflix donde ha ocupado el cargo de director de contenidos originales enfocado en España y Latinoamérica en los últimos casi cinco años, período en el que ha trabajado en proyectos como Las Chicas del Cable, Élite y Memorias de Idhún en España, Club de Cuervos, Diablero y el relanzamiento de Rebelde en México, y El Robo del Siglo y Frontera Verde en Colombia, entre otros.

Arturo Díaz será el encargado de crear el catálogo de contenidos premium y de relevancia global para Cattleya Producciones. Antes de su paso por Netflix, Díaz fue responsable de contenidos en Dynamo Producciones, productor en Sangre Films y ejecutivo de desarrollo en NBCUniversal Media.

Cattleya Producciones estará supervisada por el fundador y codirector ejecutivo de Cattleya, Riccardo Tozzi, junto a Giovanni Stabilini y Marco Chimenz, ambos también codirectores ejecutivos de la compañía, y por Lisa Perrin, directora general de producción internacional de ITV Studios. ITV Studios se encargará de distribuir todas sus series de ficción a nivel internacional.

Con la creación de Cattleya Producciones, último paso en la ambiciosa expansión de su negocio internacional de contenidos de ficción, ITV Studios se propone satisfacer la creciente demanda de ficción europea premium en España y a nivel mundial.

En palabras de Arturo Díaz: “Es muy emocionante seguir participando en la expansión de contenidos en español para una audiencia global y explorar nuevas vías y oportunidades para que el talento de habla hispana trabaje en series y películas que impacten en España, América Latina y el resto del mundo. Y es fantástico tener a ITV Studios y a Cattleya como compañeros de viaje, que con su amplio historial de proyectos de éxito y su red de contactos, ofrece a los creadores más herramientas y oportunidades para seguir contando historias.”

Riccardo Tozzi, fundador de Cattleya, añade: “España, de hecho todo el mundo de habla hispana, es enormemente rico en talento creativo. A lo largo de los años hemos coproducido muchas películas con socios españoles y hemos tenido el placer de trabajar con algunas de sus grandes estrellas como Penélope Cruz, Victoria Abril o Aitana Sánchez-Gjión. Recientemente, rodamos parte de Gomorrah en España, por no hablar de ZeroZeroZero, que se filmó en gran parte en México, y trabajar en estos territorios ha enriquecido artísticamente nuestras producciones. La oportunidad que brinda ITV Studios a Cattleya para trabajar en producciones españolas es un sueño hecho realidad para nosotros. También somos muy afortunados de tener a Arturo Díaz como director general para guiar a Cattleya Producciones en este mercado dinámico, pero también muy competitivo”.

Lisa Perrin, directora general de producción internacional de ITV Studios, ha comentado: “Desde hace mucho tiempo ITV Studios ambiciona trabajar en el mercado español de contenidos de ficción. España es conocida por su creatividad y narrativa. No hay nada mejor que lanzar esta productora, Cattleya Producciones, con un equipo de ensueño: Cattleya y Arturo, y estoy deseando trabajar en nuevos y emocionantes proyectos con ellos”.

Cattleya Producciones tendrá gestión local y contará con el apoyo de ITV Studios y la italiana Cattleya. Algunos éxitos mundiales recientes de Cattleya incluyen: la innovadora serie italiana y de éxito internacional de Sky Gomorrah; Suburra, la primera serie original italiana de Netflix, que narra las incómodas alianzas entre miembros del crimen organizado, políticos y poderosos del Vaticano; ZeroZeroZero, el drama sobre el comercio de cocaína aclamado por la crítica de Sky, Canal + y Amazon Prime; y Petra, basada en las populares novelas de la española Alicia Giménez-Bartlett, que fue la serie italiana mejor valorada en Sky Original de los últimos años. También forma parte del grupo Think Cattleya, líder italiano en producción publicitaria, que ha realizado algunos de los anuncios más prestigiosos de la última década, trabajando con directores de renombre como Sam Mendes, Frank Miller, Matteo Garrone y Stefano Sollima.

Cattleya Producciones se une al exclusivo grupo de productoras europeas que forman parte del grupo de producción y distribución ITV Studios, que incluyen la productora de ficción Cattleya en Italia (Gomorrah, Suburra, ZeroZeroZero), Apple Tree Productions en Dinamarca (Equinox, Blackwater), Tetra Media Studio France (Balthazar, Paris Police 1900), World Productions (Bodyguard, Line of Duty, The Pembrokeshire Murders) y Mammoth Screen en el Reino Unido (The Serpent, Poldark).