"Y ahora Sonsoles" reina otra temporada

Recién terminada la temporada televisiva, con Atresmedia finalizando con números para la historia, «Y ahora Sonsoles», el espacio que conduce Sonsoles Ónega, acaba curso como líder en la tarde, tal y como lo ha sido ininterrumpidamente durante los tres cursos que lleva el programa de Antena 3 en emisión. En esta ocasión, el programa de actualidad se enfrentaba, además, al reto de mantener la hegemonía con una hora más de duración, situando su emisión de las 17.00 a las 20.00 horas. Un objetivo que ha superado con creces, pues encadena su tercer curso de liderazgo con una media cada día de un 10,5% de cuota de pantalla, más de 800.000 seguidores de media y más de 3,6 millones de espectadores únicos a cierre de la temporada televisiva.

Estos magníficos datos suponen asimismo una distancia con sus competidores, aventajando a La 1 en +0.5 y +1.4 a Telecinco. «Creo que podemos hacer un balance muy positivo», confiesa la periodista a LA RAZÓN, que es muy consciente del hito conseguido: «Terminamos líderes una temporada más. La ampliación de horario nos ha obligado a generar nuevos contenidos que han seducido lo suficiente a los espectadores como para ser la primera opción en las tardes en nuestro género, el magacín».

Durante el curso televisivo, el espacio ha demostrado ser un faro de la actualidad, logrando auténticos puntos de inflexión y marcando la diferencia en sucesos de tanta importancia como la dana de Valencia, el 29 de octubre de 2024, cuando marcó récord diario con máximo de cuota y su emisión más vista (14,0% de share y 1.218.000 espectadores). En esas mismas fechas consiguió también el récord al anotar la mejor semana de la temporada con un 12,1% y 1.047.000 espectadores de media. Ónega explica que, en su opinión, y vistos los números conseguidos, «no hay receta infalible, pero creo que la coherencia, el tono y ser reconocibles en la pantalla por los espectadores nos han mantenido». Eso en cuanto al fondo, y en la forma, para destacar y liderar en esta temporada, Sonsoles cree que «además, hemos estado muy presentes en el relato en directo de la actualidad. Estoy pensando en la dana o en los grandes acontecimientos históricos como la muerte del Papa Francisco y la proclamación del Papa León XIV». Al logro de ser el magacín diario más visto de la televisión, también suma ser el programa de «day time» con más espectadores únicos, consiguiendo cada día superar ampliamente los 3,6 millones. Con sus tres horas de emisión cada tarde esta temporada, «Y ahora Sonsoles» se ha convertido en uno de los programas que más aporta a la cadena, contribuyendo en dos puntos a la media de la cadena y, por extensión, también a la victoria por parte de Antena 3 en la franja de tarde, con unas ventajas de +1,7 y +1,4 puntos sobre sus competidores de lunes a viernes. El magacín añade a su palmarés haber sido líder en prácticamente todos los meses de esta temporada salvo uno. Y no ha sido una tarea fácil, ya que la franja de tarde ha estado especialmente agitada, con numerosos cambios y diferentes estrategias por parte de la competencia, de las que «Y ahora Sonsoles» ha salido indemne. Dos ejemplos serían el abandono de Ana Rosa Quintana de las tardes de Telecinco a finales del mes de enero y el fallido aterrizaje de Televisión Española con «La familia de la tele» en La1, que fue cancelado definitivamente el pasado mes de junio, tras solo 32 programas. Estos han sido algunos de los adversarios a los que el programa vespertino de Antena 3 ha tenido que hacer frente en un curso en el que no ha faltado variedad de ofertas en la tarde, con géneros de todo tipo (concursos, series, magacines, talk shows...).

El contacto con la realidad y la actualidad está en el ADN del programa, y su presentadora recuerda momentos de esta temporada que han sido un acicate para seguir trabajando con rigor: «Inevitablemente me tengo que detener en los acontecimientos a los que me refería antes. Ser útil para el ciudadano al contar la Dana de Valencia y ofrecer información en directo da sentido al formato y al programa». Y añade la parte más humana del espacio y que ratifica el contacto directo con el espectador: «Pero no quisiera olvidar los testimonios que hemos escuchado en directo y que nos ayudan a contar (y a entender) la vida». La estructura y el equipo de «Y ahora Sonsoles» son los culpables de su éxito. Aparte del equipo de colaboradores habituales y reporteros, por el programa han pasado personajes de actualidad como, Gloria Trevi, Ana Obregón, María del Monte, Bárbara Rey, Paulina Rubio, José Ortega Cano, Silvia Abril, Rosario Mohedano, Raquel Sánchez Silva, Mónica Cruz, Lolita o Millán Salcedo, entre muchos otros.