Elecciones Madrid /”Pesadilla en la urnilla” y otras bromas de famosos en las mesas electorales

Esta mañana cuándo algunos madrileños han acudido a votar se han encontrado con sorpresas agradables al otro lado de la mesa electoral. Estas situaciones han dado pie a algunas bromas que están discurriendo por las redes sociales.

“Pesadilla en la urnilla” ha titulado un usuario la foto que ha compartido el cocinero Alberto Chicote, al que le ha tocado estar sentado en una de las mesas electorales. En la instantánea se ve al presentador de “Pesadilla en la cocina” y “Top chef” acompañado de sus compañeras en estas elecciones. “A las 9:00 ya estábamos en la mesa electoral esperando a los primeros votantes”, ha escrito el chef madrileño, que por supuesto en un día como hoy llevaba su camiseta de homenaje al día de Star Wars “May the 4 be with you”.

A las 09:00 ya estábamos en la mesa electoral esperando a los primeros votantes. https://t.co/qGBZZh80Vm pic.twitter.com/JN12UGyET9 — Alberto Chicote (@albertochicote) May 4, 2021

Las contestaciones son a cada cuál más hilarante, puesto que el personaje da bastante juego. “Voy a votar y te veo ahí y al meter el voto digo: PIM PAM TRUCU TRUCU”, “Yo veo a @abertochicote en la mesa electoral y me vuelco a casa a lavarme las manos no sea que me riña o algo :)” o ““Este voto, es una puta mierda”, son algunas de las perlas que han dejado los usuarios en su timeline.

¿Cual ha sido el primero que al meter la papeleta ha dicho TRUCU TRUCU? pic.twitter.com/vyLHWAYV5Z — ELRIK. (@elrik31) May 4, 2021

Otros de los que se han tenido que divertir son los que se hayan encontrado con Fran Perea en su mesa electoral, ya que el propio actor explicó hace unos días en “A vivir Madrid” que le había tocado ser presidente de su mesa electoral. En ese momento ya aprovechó para bromear: “Me toca en mesa. Cómo se les ocurre llamarme a mí si sumo los votos mal”.

Ya en su cuenta de Twitter publicó una foto de la convocatoria electoral junto a un texto que ha hecho las delicias de internet: “Los de la junta electoral son un@s cachond@s: poner al de 1+1 son 7 a contar votos...”.