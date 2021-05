Rafael Moreno: «Parece un thriller de ficción, pero ‘‘Palomares’’ es real»

El 17 de enero de 1966 era un día como otro cualquiera en el pueblo de Palomares en Almería. De poco más de 1.000 habitantes entonces, la localidad no contaba con luz, agua ni teléfono y la tranquilidad de sus quehaceres en el campo sólo se rompía cada día a una hora concreta en la que dos aviones surcaban el cielo, se acercaban unos minutos y volvían a separarse hasta el día siguiente. Pero ese día no fue así. Muchos de los vecinos de Palomares observaron como el encuentro diario se convirtió en una bola en llamas que fue desperdigando trozos de las aeronaves, pilotos muertos y cuatro bombas nucleares sobre la costa española.

Información clasificada

Ahora Movistar +, en un esfuerzo documental sin precedentes ha estrenado «Palomares. Días de playa y plutonio», la serie documental de cuatro capítulos que narra lo que pasó aquellos días en clave de thriller, y en la que cuenta con documentos desclasificados , recreaciones y los testimonios de algunos protagonistas vivos y la opinión de varios especialistas. Uno de ellos es Rafael Moreno Izquierdo, periodista y corresponsal de Efe en Washington y autor del libro «Los secretos de las bombas de Palomares». «Llegué a Palomares tangencialmente. Era corresponsal de Efe en EE. UU., y me intereso por el tema de la existencia de bombas nucleares de Estados Unidos en las bases españolas y ese tema me lleva necesariamente a Palomares», cuenta el periodista a LA RAZÓN. En ese momento, nos cuenta Moreno que se utilizaba sueño español para «operaciones destinadas a mantener en el aire permanentemente, 24 horas al día, unos bombarderos para lo que llamaban misiones de entrenamiento, pero que en cualquier segundo podía convertirse en misiones de ataque a la URSS».

Rafael Moreno Izquierdo ha visitado Palomares en multitud de ocasiones

En este suceso tan importante de nuestra historia, confiesa que sigue encontrándose con dificultades en el lado español, la información sigue clasificada como seguridad nacional: «Prácticamente no hay ninguna colección amplia abierta, son más testimonios de personas que están vivas y que quieren hablar», con la curiosidad añadida de que «los americanos han desclasificado documentos españoles». El capítulo que se estrena este jueves se titula «Bienvenido, Mr. Fraga» y narra como durante la búsqueda de la cuarta bomba, que estaba sumergida, sucede el archiconocido baño de Manuel Fraga en la playa de la localidad. «En España no habíamos visto muchas de las imágenes y documentos que se muestran en la serie documental. Nosotros nos quedamos un poco en el baño de Fraga. Y la mayoría de la población no tenía ni idea ni siquiera del riesgo que había. Esta serie lo pone en valor y luego le añade el esfuerzo también por contarlo de una manera un poco diferente», asegura Rafael Moreno, que matiza que «es un documental, porque lo que cuenta son hechos reales contrastados, pero busca recrear esas escenas antiguas con un rigor completo».

El periodista está de acuerdo en que muchas cosas podrían haber salido mal en Palomares: «No es un thriller inventado. Es que tiene tantos momentos y tantas aristas, y tantas cosas que si alguien te lo contara tu dirías que es una película de ficción. Pero no es ficción es real».