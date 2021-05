Su nombre ha saltado a los medios, de los que ha estado formando parte desde hace más de tres décadas, porque abandona su casa periodística, Unidad Editorial, que fundó junto a Alfonso Salas, Balbino Fraga, Juan González y Pedro J. Pero sus inicios fueron otros y llegó al nacimiento de «El Mundo» por casualidad.

-Hijo de Antonio Fernández-Galiano, senador en las listas de UCD, ¿oía mucho hablar de política en casa cuando era pequeño, igual que a lo mejor usted en su casa habla de periodismo?

-Efectivamente. Era un profesor de universidad que en aquella época de la UCD se sintió muy comprometido con llevar a cabo una transición ordenada hacia la democracia. Y participó, mucho y en muchas cosas durante un periodo de su vida. Sí recuerdo en mi casa, incluso antes de que mi padre estuviera en política, que entraban todos los periódicos. Todos es todos. Y recuerdo, siendo un adolescente, que nos peleábamos los hermanos, somos seis, yo el mayor, por los periódicos. El gran disgusto era cuando mi padre llegaba y no encontraba uno de los que quería leer. Si hay algo que efectivamente se parece más a la política, en una actividad profesional, seguramente es el periodismo, aunque yo no soy periodista y no he ejercido, siempre me he sentido muy próximo a las redacciones. Me interesaba mucho la manera en cómo desde un periódico se puede influir en una sociedad.

-Fue empleado en el Banco Central y profesor de Derecho Civil en la Universidad San Pablo-CEU. ¿Cómo es ese primer contacto con el periodismo?

-A finales de los años 80, en el año 1989, «El Mundo» se acaba de lanzar y estaban buscando un gestor. No sé cómo dieron conmigo y hubo una selección y me eligieron, contra todo pronóstico, porque yo casi fui por una cuestión de pura curiosidad. Y la verdad es que era un proyecto arriesgado. Habían nacido muchos periódicos en aquellos años. Me acuerdo de «El independiente», «El Sol», por ejemplo, pero hubo algunos más, y ninguno salió adelante. Sin embargo, a mí el proyecto me entusiasmó, y pensé, si no tomo riesgos con 32 años, cuándo los voy a tomar. Allí entré con ese equipo fundador magnífico que eran Alfonso Salas, Balbino Fraga, Juan González y, por supuesto, Pedro J. Por encima de todo, en la medida en que era alma mater del periódico; era quien concibió editorialmente ese proyecto, aunque empresarialmente quien lo concibió fue Alfonso de Salas.

-¿Nos ha quedado algo en el tintero?

-Quiero romper una lanza en favor de todos los profesionales con los que he trabajado tantos años, y con otros con los que no lo he hecho tanto.

-¿Con todos?

-Con todos.