Acusan de “tongazo” a ‘Supervivientes’ por la dudosa victoria de Olga Moreno en la prueba de líder

Ya lo avisó el programa: la prueba de líder de esta semana iba a ser una de las más duras de ‘Supervivientes’. Lo que no sabía la audiencia es que se iba a convertir en un paripé que ha dejado a Olga Moreno como “injusta” vencedora. Sin duda, aguantar en “la noria salvaje” requería de un esfuerzo físico tremendo teniendo en cuenta las condiciones en las que viven los concursantes del ‘reality’ de supervivencia. No obstante, el público cree que el programa no utiliza la misma vara de medir para todos los participantes.

Olga Moreno y Melyssa Pinto se enfrentaron anoche por el collar de líder que asegura la permanencia en ‘Supervivientes’ durante dos semanas más y otorga una serie de beneficios al concursante que supere los retos del programa. Esta semana, las dos aspirantes a lideresa tenían que mantenerse agarradas el máximo tiempo posible a la noria salvaje, una estructura giratoria que pone a prueba la fuerza, el equilibrio y la concentración de los supervivientes. Las normas eran simples: no acercarse a la barra central de la noria (en ese caso las concursantes tienen que recolocarse) y no caer al algua.

Los espectadores comenzarona mosquearse a mitad de la prueba, cuando Olga no solo se acercó al centro del aparato, sino que se agarró a la barra que la separaba de Melyssa. De hecho, hasta el programa tuvo dudas porque se llegó a escuchar a Lara Álvarez lanzar una polémica pregunta a la dirección del programa: “¿Qué hacemos con Olga?”. En ese momento llevaban ya casi 4 minutos aguantando en la noria y el concurso decidió continuar porque “Olga no ha soltado las manos de la barra superior”, según explicó la presentadora.

Cuando estaban llegado a los 6 minutos sobre la noria, Olga se desenchanchó de la barra inferior y toco el agua del Caribe con las piernas. A Melyssa le pasó lo mismo, pero logró evitar el agua. Desde sus casas, los espectadores ya pensaban que la prueba había finalizado e, incluso, se escapó un lamento por parte de Lara Álvarez. La polémica final se desató cuando la mujer de Antonio David Flores consiguió recolocarse, mientras que la exconcursante de ‘La Isla de las Tentaciones’ acabó cayendo al mar.

Olga se convirtió en la nueva líder de ‘Supervivientes’ y dedicó su victoria a “su” David, el hijo de Rocío Carrasco. “Sé que estará superilusionado por que he ganado esta prueba y se lo quiero dedicar solamente a él”, dijo la concursante.

‘Supervivientes’ siguió con la gala, pero la audiencia no pasó por alto la polémica decisión. Las redes se llenaron de mensajes proclamando a Melyssa como ganadora y acusando al programa de “tongo”. No es la primera vez que el público no está de acuerdo con las decisiones del programa con Olga Moreno, sobre todo cuando se salvó de la expulsión hace unas semanas.

Todo el mundo a difundir esta imagen para demostrar el tongazo que han hecho en @Supervivientes. Mientras Olga tocaba el agua, Melyssa seguía manteniéndose. Al ver que Olga cayó, ella se soltó, y le dieron el premio a Olga.



