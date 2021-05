Olga Moreno, sobre David, el hijo de Rocío Carrasco: “SI tiene que elegir a alguien, me elige a mí”

La mujer de Antonio David Flores está aprovechando su paso por el concurso de supervivencia para hacer campaña en favor de su familia, muy afectada con la emisión de la docuserie “Rocío: Contar la verdad para seguir viva”, sobre Rocío Carrasco.

Olga Moreno, en 'Supervivientes 2021'

La concursante no deja de hablar con sus compañeros de reality sobre la hija de “La Más Grande” y los hijos que ésta tuvo con su marido. Comentarios que pueden hacer mucho daño.

Sobre Rocío Flores no tiene más que palabras bonitas. Asegura que la joven “es maravilla. Tiene un corazón... Ella lo que quiere es que su familia esté junta, mi hija Lola ha salido igual. Son súper parecidas sin ser de la misma madre”.

Rocío Flores, de la que Olga Moreno dice "es todo corazón"

Olga Moreno lleva viviendo con Rocío y su hermano David desde que estos cumplieron la mayoría de edad y asegura que “los amo con locura, y ellos lo saben. Y ellos me aman a mí. Mi David, si tiene que elegir de todo el mundo, se viene conmigo. Él me lo dice, que él sin mí no puede estar. Me costó mucho separarme de ellos”, confesaba a Carlos Alba.

Unas palabras que dolerán a Rocío Carrasco que lleva nueve años sin relación con sus hijos. Durante su documental Carrasco confesó la debilidad que siente hacia su hijo David, su “enano”. “Él tenía locura con su madre”, dijo la hija de Rocío Jurado al hablar de su hijo.