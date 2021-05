Ana Rosa manda un mensaje a Javier Ruiz por defender a Pablo Iglesias: “Sus motivos tendrá”

Ana Rosa Quintana ha ofrecido una entrevista a “Vóz Pópuli” en la que habla de su relación con el partido de Pablo Iglesias, Podemos. En ella desgrana cómo ha cambiado su relación con el ex líder de los morados, sobre el feminismo, sus controvertidas entrevistas y el Gobierno de Pedro Sánchez.

El entrevistador le ha sacado a colación de su relación con Pablo Iglesias, la defensa que de éste hizo su compañero en Mediaset Javier Rodríguez, diciendo que con el ex vicepresidente y su familia “se han traspasado los límites éticos del periodismo” y le ha preguntado a la presentadora de “EL Programa de Ana Rosa” si está de acuerdo. “A mí no me parece bien que se haga escraches a nadie, ni a Pablo Iglesias, ni a Begoña Villacís embarazada, ni a Soraya Sáenz de Santamaría, ni a la familia de Albert Rivera”, comenzó diciendo Ana Rosa, y aclaró que cree que Ruiz, “tendrá sus motivos”.

Pero también quiso dejar claro que desde su programa “ni hemos hablado nunca de la vida de Iglesias, ni hemos ido a la puerta de su casa”. Eso sí, ha querido aclarar que sus opiniones sobre él vienen dadas porque “ha sido víctima de críticas porque es el primero que ha criticado”, y añade que también “ha señalado a periodistas. A mí, a Vallés, a Herrera, a Pablo Motos, A Alsina....”.

Relación con Pablo Iglesias

La presentadora ha aprovechado la pregunta sobre “lo positivo” que ha podido aportar el político a España para aclarar que ella “siempre me he llevado muy bien con Pablo Iglesias”, y que incluso “era un habitual de mi programa desde que estaban en la Puerta del Sol hasta que fue candidato”. Según Ana Rosa, “luego cambió” y destaca que cree que la relación se estropeó en ese momento, porque “no aceptó que estábamos para contar lo que hiciera mal en esa posición”