Javier Ruiz llama mentiroso a Santiago Abascal: “Es vergonzoso”

El periodista y colaborador de “El programa de Ana Rosa”, Javier Ruiz ha estallado en pleno directo sin poder evitarlo. Tras la entrevista que el líder de Vox, Santiago Abascal, ha ofrecido en el propio programa de Telecinco sobre la situación migratoria en Ceuta. Y no sólo le ha acusado de mentir, si no que ha asegurado que lo dicho por el político “me avergüenza”.

El rifirrafe del colaborador ya empezó con la propia presentadora. Ruiz al principio de su exposición, argumentó que el problema actual con Ceuta. “Lo que está ocurriendo es una excusa, es un chantaje porque Marruecos detona sus crisis cuando quiere”, comenzó diciendo Ruiz que puntualizó que el origen es “el acuerdo de Barajas entre Franco y Hassan II”.

El dirigente del partido Vox conectó entonces en directo con “El programa de Ana Rosa” para hablar de la situación en Ceuta, y aseguró que España le da ayudas a los inmigrantes ilegales que los españoles no tienen y había abogado por instalar mayores vallas en las fronteras.

Tras la intervención de Abascal, Ruiz ha estallado y rotundo: “Voy a ser telegráfico: me avergüenza lo que acabo de escuchar, me avergüenza lo que acabo de escuchar en Vox”. Además ha añadido que primero, “porque es mentira. No, no le pagamos a los inmigrantes ilegales. No, no estamos haciendo lo que dicen. No, no es verdad nada de lo que dicen”. Y acusó al líder de Vox de utilizar un discurso que ya usó Trump, incluso la inspiración para la frase “vallas altas hacen buenos vecinos”.

También ha querido resaltar que le producía vergüenza que solo le faltase decir “que eran violadores, es lo único que le ha faltado para repetir algo que ni siquiera ha escrito él”. Para terminar ha repetido su idea inicial: “Insisto: me avergüenza porque es mentira y porque intenta ganar votos sobre las espaldas de gente débil. Es vergonzoso y es vergonzoso, por cierto, escucharlo”.