¿Quién es Damiano David de Maneskin, ganadores de Eurovisión?

Ha sido el grupo revelación del Festival de Eurovisión y sus componentes se han colocado en el foco mediático, no solo por su actuación musical que les ha otorgado la victoria en la final del fin de semana, si no que su actitud y su música está empezando a interesar al público, por el carisma de su vocalista, Damiano David, que además ha tenido que desmentir el consumo de drogas y estamos a la espera de los resultados de una prueba voluntaria a la que se someterá estos días.

Pero, ¿quiénes son los componentes?, ¿dónde están sus comienzos? Damiano David confiesa ser una apasionado del fútbol que le trasladó su padre: “La pasión por los Giallorossi que me transmitió mi padre, siempre me llevaba al estadio, incluso fuera”. Nació el 8 de junio de 1999 en el barrio Portuense de la capital italiana y tiene un hermano llamado Jacopo y habla varios idiomas ya que sus padres son auxiliares de vuelo. En su momento ha confesado que siempre quiso convertirse “en el Totti” de la música”. Como aficionado ya había participado en la formación de varios grupos musicales, como “The third Room”, mientras no conseguía destacar en los estudios en el Liceo Eugenio Montale. En ese momento, con más interés en el pop que en el metal, se alejó del grupo y la parte femenina del grupo, Victoria de Angelis, conoció al guitarrista Thomas Raggi, alias “El cobra”.

Aunque parezca mentira, no por su estatura y complexión, pero sí por su inteligencia en el campo, Damiano tenía por delante una carrera prometedora en el baloncesto, según “Il Corriere”. Pero finalmente prefirió volver hacia su pasión. Hace poco se ha conocido que Damiano David no está soltero ni mucho menos, para desgracia de sus seguidoras y adoradoras. Aunque sentimentalmente se le vinculó enseguida con la bajista de Maneskin, lo cierto es que el vocalista tiene una relación estable desde hace cuatro años con la modelo de 25 años Giorgia Soleri, e incluso han hablado de matrimonio. Ella en su perfil confiesa: “Poso, amo, muestro el culo en Instagram y como amatriciana. Mientras escribo poemas y soy una feminista aguafiestas”.

En una nueva etapa, Damiano regresó mientras seguían buscando vocalista y con un compromiso serio por la música. El último en llegar fue el batería, Ethan Torchio (al que las redes compara con Mario Vaquerizo) gracias a un anuncio en Facebook. El grupo ya formado comenzó actuando en la calle, algunas discotecas y en restaurantes de cualquier calle de Roma. Estos días se ha hecho viral su foto callejera con la funda de la guitarra abierta para recoger los donativos.

El grupo fue ganando relevancia musical hasta que en 2017 quedaron segundos en la versión italiana del concurso “Factor X” y pasaron por diversos programas de televisión incluyendo “Che Tempo che fa” y “Saturday Night Live”. Después vin su primer LP, “Chosen” que les consiguió doble disco de platino. Llegó el Festival de San Remo que ganaron y que les consiguió el billete a Eurovisión.