Eurovisión: La UER confirma que Damiano David de Maneskin se hará la prueba voluntaria de drogas

Después de la polémica surgida durante la final del Festival de Eurovisión de Róterdam de este fin de semana sobre la actitud del cantante del grupo Maneskin, Damiano David, durante las votaciones, la organización del Festival ha anunciado que “La banda ha refutado las acusaciones y el cantante se someterá a una prueba voluntaria de drogas”.

La UER emitió hoy una breve declaración sobre el tema: “Somos conscientes de las especulaciones en torno al videoclip de los ganadores italianos del Festival de la Canción de Eurovisión en la Sala Verde anoche. La banda ha refutado enérgicamente las acusaciones de uso de drogas y el cantante en cuestión se someterá a una prueba voluntaria de drogas después de llegar a casa. Esto fue solicitado por ellos anoche pero no pudo ser organizado inmediatamente por la UER. La banda, su gerencia y el jefe de delegación nos informaron que no había drogas presentes en la Sala Verde y explicaron que un vaso se rompió en su mesa y estaba siendo recogido por el cantante. La UER puede confirmar que se encontraron vidrios rotos después de una revisión en el lugar. Todavía estamos analizando las imágenes detenidamente y actualizaremos con más información a su debido tiempo “.

En la rueda de prensa posterior al Festival, el músico ya había asegurado que “[El guitarrista de Måneskin] Thomas rompió un vaso. No uso drogas, por favor chicos. Por favor, no digas eso “. Sus comentarios fueron recibidos con aplausos y agregó: “Por favor, no digas eso. Pero realmente, nada de cocaína. No digas eso “. Además quiso insistir en el tema en su siguiente publicación en Instagram.

“Estamos realmente consternados por lo que algunas personas dicen sobre Damiano consumiendo drogas. Realmente estamos EN CONTRA de las drogas y nunca usamos cocaína. Estamos listos para hacernos [la prueba], porque no tenemos nada que ocultar. Estamos aquí para tocar nuestra música y estamos muy felices por nuestra victoria en Eurovisión y queremos agradecer a todos por apoyarnos. El Rock’n Roll nunca muere. Te amamos.”