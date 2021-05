Luna Reyes, voluntaria de Cruz Roja, se emociona al reencontrarse con Abdou

La imagen dio la vuelta al globo. Una voluntaria de la Cruz Roja abrazaba y consolaba a un emigrante llegado desde Marruecos a nado a Ceuta mientras éste veía como su hermano no respondía, tirado en la orilla, a los esfuerzos por reanimarle. Las imágenes pronto se convirtieron en algo peor y el gesto de Luna Reyes se convirtió en foco de las críticas de radicales y acoso en las redes sociales dela joven que tuvo que eliminarlas y desaparecer. Ahora, y gracias a TVE, la joven ha podido hablar con Abdou, que así se llama el marroquí de 27 años, y que ha sido devuelto a su país.

Las palabras no salían de parte de ninguno de los dos. Luna emocionada porque Abdou había conseguido tranquilizarse y sobrevivir a su intento de una vida mejor y él, agradecido por haber sido su consuelo en uno de los peores momentos de su vida. Ana Jiménez, corresponsal de la cadena pública en Marruecos fue la organizadora del reencuentro de este lunes entre la voluntaria y el joven senegalés que ahora se encuentra compartiendo piso en Casablanca.

La historia de Abdou, según el informativo es la de un albañil que decide intentar mejorar su vida para poder alimentar a su abuela y a su hermano. Ambos caminaron desde Tánger a Castillejos y cruzaron a nado hasta Ceuta. En la playa se vivió la escena que ya conoce todo el mundo. Al parecer no tiene noticias sobre su hermano, inconsciente tras el esfuerzo y la periodista asegura que está muy cansado y no come. El informativo explica que se oye la voz de Luna pero “no nos deja que mostremos su imagen” aunque se trata de una videollamada: “Lo ha pasado muy mal después de los ataques racistas en las redes”.

Durante la llamada Luna quiere preguntarle muchas cosas y está preocupada por su situación y asegura, “quiero abrazarle” cuando le ve romper a llorar por todo lo sucedido. Abdou no encuentra explicación a la que fue su salvadora: “No entiendo por qué la han atacado. Ella solo hizo su trabajo. Me consoló, me reconfortó, fue un gesto humano”.