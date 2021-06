Así reaccionó Vargas Llosa al saber que Isabel Preysler era la “Gatita” de “Mask Singer”

Todavía se habla del momento de la noche de este lunes cuando casi dos millones de espectadores pedían que se desenmascarase la “Gatita” de Mask Singer. Y España pudo comprobar el juego que da Isabel Preysler en televisión. La celebrity, casi sin despeinarse, se arrancó la máscara antes una audiencia boquiabierta, jueces incluidos.

► Isabel Preysler se encontraba tras la máscara de la Gatita de «Mask Singer»

Pero todo lo que rodea a Isabel Preysler es susceptible de ser contado. Sus hijos, sus ex maridos, sus casas... Y la pregunta que rondaba era, ¿habrá conseguido mantener el secreto y no decirle a casi nadie que era una de las máscaras? Arturo Valls entrevistaba a Preysler y conseguía que ella confesara que “he mantenido el secreto, solamente Mario”.

Valls no se ha podido resistir y le ha querido preguntar que cómo fue el momento en el que el Premio Nobel se enteró de que Isabel iba a disfrazarse y cantar. “Mario es muy arriesgado. Me animó y lo hubiera hecho igual aunque hubiese dicho que no”, explicaba la ex concursante de “Mask Singer”, que añadió que literalmente le dijo “hazlo”, porque consideraba que “es una cosa diferente”. También la animó, según cuenta Preysler, porque Vargas Llosa matizó, “yo creo que lo puedes hacer bien”.

La madre de Tamara Falcó también explicó con una sonrisa que “la que de verdad no sabía si podía hacerlo era yo”. Cómo de familiar tenía que sonar “Mario” que Valls se vio en la obligación humorística de recordar que aunque con solo el nombre, Preysler se estaba refiriendo a Maro Vargas Llosa, “escritor y Premio Nobel”. La matriarca también aseguró que ninguno de sus hijos sabía de su participación en el “talent”, pero está segura que Tamara, “me hubiese animado”.

“Acostumbrada a tener el foco y mantener el secreto con alguien que los paparazzi siguen desde que pone un pie en la calle”, Valls lo considera un hándicap. “Para salir y entrar de casa me tuve que meter en el coche de mi maquilladora Lola”, desveló Preysler al tiempo que lo calificó de “un poquito trabajo de James Bond”. Afortunadamente el secreto aguantó hasta este lunes, aunque la suerte también influyó, porque Isabel añade que “ese día no había fotógrafos y tuvimos suerte”.