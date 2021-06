Susanna Griso presume de «cuerpazo» y desvela cuál es su rutina de ejercicios

El colaborador de Espejo Público Diego Revuelta se fijaba en directo en un detalle del físico de Susanna Griso. Destacaba el periodista la buena forma física de la presentadora, de la que aseguraba darse cuenta por la próximo que se encontraba de ella: “Como estoy aquí un poco pegado, me estoy dando cuenta de que es flipante los biceps que tienes, me he dado cuena a tu lado”, le espetaba.

Susanna Griso seguía la broma y no dudaba en sacar músculo para mostrar su forma física. Asegura la presentadora de Espejo Público que tiene “un físico muy agradecido” y muy “buena genética”.

Confiesa que entrena dos días a la semana y su entrenador bromea con ella de los buenos resultados físicos que obtiene en este corto periodo de tiempo: “Me dice, para lo poco que haces le sacas mucho partido”, comentaba la presentadora.