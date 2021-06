Isabel Díaz Ayuso a Ana Rosa sobre la maternidad: “Si hay que ponerse, se pone”

Relajada entrevista la de Ana Rosa Quintana a la ya presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso en su programa matinal diario en Telecinco. Ambas hablaron afablemente de varios temas, como el cierre de Telemadrid” y en una de las preguntas se coló una broma de la presentadora que la política defendió con rapidez y con mucho humor.

Quintana lo primero que quiso saber es las primeras medidas que tomaría la nueva presidenta. Díaz Ayuso explicó que “hay muchas medidas y en muchos sentidos, por el reto tecnológico, por los jóvenes, por los mayores, etc”, que concretó que en realidad “por la vida, porque es verdad que no están naciendo niños en España. Tenemos un grave problema”.

Ayuso continuó conocedora de que el problema de la natalidad “está ocurriendo en toda Europa”, pero que en nuestro país “muy especialmente en”. Según Ayuso, “si no hay niños no hay futuro, no hay hermanos, no hay relación entre tíos, sobrinos, abuelos... no les damos a los abuelos lo más importante que devolverles la vida a ellos y un país sin niños no tiene futuro”. El problema radica, Según ella en que aunque “nos hacen faltan muchos niños”, y es consciente de que “la inmensa mayoría de las mujeres, te lo dicen, hubiera tenido otro hijo. Y hombres, padres y madres hubieran querido tener más hijos”, pero al final, “es una misión casi imposible porque tenemos también aspiraciones laborales”.

La presidenta de la Comunidad recordó que la conciliación y la lucha por la vida deben estar en “nuestro objetivo como país”, porque no se trata de “una cuestión solo económica, que también de viabilidad en el futuro, de pensiones etc”, pero es que la pero parte “es que socialmente perderemos el mejor tejido que nos podemos dar entre todos que es nuestra casa.

Al trapo

EN ese momento, Ana Rosa quintana ha visto una oportunidad por poner un toque de humor en la entrevista y quizá un poco en apuros a la invitada. “Presidenta yo tengo tres, póngase a ello”, le ha soltado la periodista sobre la natalidad ante la sorpresa de Ayuso, que ha conseguido salvar la situación. “Sí, lo que pasa es que tampoco soy víctima del terrorismo y los defiendo tampoco soy torera y los defiendo”.

Para matizar la idea ha explicado que cree que “los políticos no estamos aquí para trasladar nuestra vida personal a los demás...” y que lo importante es “gobernar para todos y pensar qué es lo mejor como sociedad”. ante un final tan serio no se ha podido resistir y al final ha terminado con una broma superando la pregunta de Ana Rosa: “pero si hay que ponerse, se pone”.