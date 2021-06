Madrid

Ayuso no cree en “cerrar” Telemadrid, pero sí en “reformarla”

Ya como presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha accedido a ser entrevistada por la periodista Ana Rosa Quintana en su matinal en Telecinco. Entre todos los temas que han tratado, incluyendo la vida de la política y su opinión sobre tener hijos, destaca los desarreglos con la cadena pública de la comunidad, Telemadrid.

La mañana de este lunes, Díaz Ayuso se ha sentado en el plató de “El programa de Ana Rosa” en Telecinco con una gran sonrisa en el rostro. Y en su charla, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha sostenido que no cree que haya que cerrar Radio Televisión Madrid (RTVM) porque ayuda a “vertebrar” la región pero sí aboga por reformarla.

“Yo no creo que se trate tanto de cerrar una televisión, que a su vez ayuda a vertebrar la Comunidad de Madrid, y que cada vez que sale uno de los pueblos en esta televisión ese fin de semana sus tiendas, sus restaurantes, se llenan”, ha manifestado en la entrevista. Todo esto en la tesitura en la que Vox a través de Rocío Monasterio propuso el cierre de la cadena como condición por el apoyo en la investidura. “Hay que cerrar Telemadrid, no es un servicio público, no es necesario. Es un pozo sin fondo que consume decenas de millones de euros cada año.”, dijo.

📢 @monasterioR “Hay que cerrar Telemadrid, no es un servicio público, no es necesario. Es un pozo sin fondo que consume decenas de millones de euros cada año.”#ProtegeMadrid #PlenoAsamblea pic.twitter.com/CZA0DbWdVb — Grupo Parlamentario VOX en Madrid (@vox_asambleamad) June 18, 2021

Ayuso cree que es bueno “todo lo que sea reformarla para darle audiencia” porque considera que cada vez lo va a necesitar más. En este sentido, se ha referido en incidir en la digitalización: “Estamos obligados. Está costando 80 millones de euros todos los años a todos los madrileños. Tiene que estar centrada en ser útil y tener un público”, ha remarcado.

Una vez más, ha aprovechado para criticar a la autonómica madrileña asegurando que es la cadena que se centra más en “las cuestiones pequeñas” cuando, además, Madrid es una autonomía “en la que ocurren las cosas más importantes” como espectáculos taurinos o culturales de toda índole.