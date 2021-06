Julia Otero vuelve a Onda Cero como “sustituta ocasional”

La alegría traspasaba las ondas en el programa de “Julia en la onda” de hoy en Onda Cero. Cosas del directo, su creadora y jefa de baja Julia Otero regresaba para hacer el programa, ya no solo a asistir como ya hizo el pasado 18 de marzo.

Y ha vuelto por sorpresa sustituyendo a su sustituta, Mari Carmen Juan, que hacía su labor desde que en febrero decidiera retirarse temporalmente para tratarse con quimioterapia el cáncer que padece. La actual presentadora ha tenido que ausentarse por “una urgencia familiar”.

“Hombre Quintanilla”, le decía la presentadora a la voz en off del programa por haberle hecho un “spoiler” a los oyentes, “a estos señores tan amables que están escuchando”. Esperaba cómo reaccionarían los primeros en darse cuenta: “Es ella o no es ella...” Y Otero se presentó como “la sustituta ocasional de Carmen Juan”

No es la primera vez que ha pasado por Julia en la Onda, ya que en ocasiones ha querido volver a su programa, como el día de su cumpleaños, sin embargo, ella sigue pendiente de este, aunque ahora como oyente. Este lunes, Julia Otero vuelve a estar al frente de las cuatro horas de programa de Julia en la Onda.

Declaración de amor a la radio y a los oyentes

En los primeros minutos de programa, Julia Otero ha realizado una emotiva ‘declaración de amor’ tanto a la radio como a los oyentes: “He tenido la suerte de estar rodeada de millones de palabras de personas que no conozco pero me han hablado como si fuera una de los suyos. Me he sentido arropada y querida y os daría las gracias todos los días de mi vida y me seguiría faltando tiempo”.

Otero se ha calificado de ‘privilegiada’, pensando en que “la terapia contra la enfermedad le está yendo muy bien, a diferencia de a otras personas que no cuentan con la misma suerte”. También ha habido espacio para las confesiones: “Estoy aprendiendo a no tener miedo a mostrar los sentimientos y me importa un pimiento mostrar vulnerabilidad” y añade el verso de Borges “estar contigo o no estar contigo es la medida de mi tiempo”, y lanza una frase que es un bonito slogan: “Para mí, estar o no estar en la radio es la medida de mi tiempo”.