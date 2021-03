Julia Otero en su vuelta: “Este programa es la radioterapia buena”

“Ha sido un pequeño milagro”. Así ha explicado Julia Otero el hecho de que entrara en directo en “Julia en la onda” tras casi un mes después de anunciar que tenía que recibir quimioterapia y dejaba el programa.

La periodista aclaró a sus colaboradores, que “me han montado un estudio muy coqueto en casa”, y que había conseguido que sus vecinos, “que quieren cambiar su bañera por un plato de ducha” lo dejasen un ratito hasta que ella terminara su participación en el programa de hoy. “Una orquesta de auténtica tangana”, ha descrito las obras Otero.

Agradeciendo el trabajo hecho por su equipo durante su ausencia, afirmó que “aunque no me hayáis escuchado, me he dedicado a la radio pero a otra, a la que me va a poner buena”, refiriéndose al tratamiento contra el cáncer. “”Jelo” (”Julia en la onda”) es la buena radioterapia, me la voy a prescribir”, dijo entre halagos la periodista

Después se ha metido de lleno en la dinámica del programa y ha confesado que la última vez que hizo sus necesidades en el campo “creo que vivía Franco”, que tiene un coche de 28 años y que ha redescubierto la radio como oyente: “Que buen compañía dais la radio. de fondo acompañándote todas las horas del día, la estoy descubriendo como oyentes.

“Como he echado de menos las trifulcas con el señor Monegal”, ha seguido con el programa Otero. Que alegría!!”, ha contestado este y ha reconcido que a través de las ondas parece que “está usted en plena forma”. “Lleva algo en el bolsillo o está contento de escucharme”, le lanzó la periodista.