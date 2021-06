Todos somos Charlie Brown

La respuesta sencilla a quién es Charlie Brown es fácil: «el hijo del barbero» del barrio de San Paul en Minnesota. La otra respuesta hay que buscarla en el documental «Quién es Carlitos?» («Who are you Charlie Brown?»), que ha estrenado Apple TV+ este mes y que acompaña a los personajes creados hace 71 años por Charles M. Schulz en la búsqueda de la identidad de la tira cómica «Peanuts» que ha cautivado desde el 2 de octubre de 1950 a millones de niños y no tan niños por todo el mundo.

Imágenes del documental

Un trabajo de clase desata en Charlie Brown (Carlitos) la necesidad de explicar quién es en 500 palabras. Así comienza el documental que con varios guías animados y la voz de Lupita Nyon’go pretende explicar en 50 minutos quién es el creador de una de las tiras de cómic más famosas de todos los tiempos que ha llegado a la Luna y ha puesto el nombre a dos transbordadores espaciales. Todo comienza con el nacimiento el 26 de noviembre de 1922 de Charles Monroe Schulz, apodado «Sparky» por su tío por el caballo Spark Plug de la tira cómica de Barney Google. Ya desde el principio la pieza nos desvela que Charlie Brown y Charles M. Schulz son prácticamente la misma persona, que es lo que enriquece sus historias y personajes. La muerte de su madre y su incorporación al ejército en 1943 marcaron la personalidad de un hombre que hizo de las desgracias su virtud y se autodibujó como un niño enfrentado al mundo. No en vano en vida reconoció que Carlitos no es más que la representación de «mis días miserables». De hecho, siendo más precisos, el documental desgrana como cada uno de los personajes de «Peanuts» (Snoopy, Linus, Peppermint Patty, Lucy, Schroeder, Sally, Franklin, Woodstock, Pig-Pen, etc...), llevan un poco de Sparky dentro de ellos, y mientras Carlitos es el triste hijo del barbero al que todo le sale mal, Snoopy, a imagen de una mascota que tuvo Schulz con 13 años, es la parte soñadora de su autor y uno de los favoritos del público, y Lucy sería la parte sarcástica que hay en todos nosotros. «Creo que Charlie Brown es solo un poco de lo que todos tenemos dentro», dice Schulz en un momento del metraje. Es curioso el caso de Peppermint Patty (en honor a la barra de chocolate y su prima, Patricia Swanson), inspirado en parte en una gran amiga de Schulz, la pionera campeona de tenis Billie Jean King, que aparece en el documental junto a la viuda del dibujante, Jean Schulz, la actriz ganadora del Globo de Oro Drew Barrymore , los cineastas Kevin Smith y Paul Feig, la estrella de «Stranger Things» Noah Schnapp , el presentador de radio Ira Glass, el presentador del clima de «Today» Al Roker y muchos más.

Imágenes del documental

Producido por Brian Grazer y Ron Howard, el documental aborda de manera quizá muy superficial el fenómeno de las tiras de Schulz así como su curiosa biografía y los críticos de televisión están de acuerdo en que el material manejado podría haber dado para una miniserie o al menos para dos horas de documental. Su director, Michael Bonfiglio hace de la inadaptación de Schulz el germen no solo de una manera de ser, si no de enfrentarse a la vida y que gracias a la perseverancia convirtió los sueños de un niño en literatura universal. El resto es culpa de los amigos de Carlitos, porque como bien le recuerda Linus en una tira: «Miguel de Cervantes dijo «dime con quien andas y te diré quién eres».