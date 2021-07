El programa de entrevistas más «profundo» de la historia

Dicen de los madrileños que a veces no sabemos apreciar Madrid, por eso un italiano se ha lanzado hacer un homenaje televisivo a la capital y sus ciudadanos. Para ello se embarca en el medio de transporte por antonomasia de Madrid, el metro. Euprepio Padula recorrerá las líneas subterráneas de la ciudad en la que vive desde hace más de 25 años, mientras entrevistará a personajes tan variados como Carmen Lomana, hasta Manuela Carmena o Jorge Blas. Después de una vida dedicada a los recursos humanos, asesoramiento sobre liderazgo político y coaching, Euprepio aterrizaba hace varios años en la televisión española de la mano de Mamen Mendizabal en laSexta, de quien se despedía hace unos días en Twitter después de que la periodista anunciara un cambio de etapa. «No puedo estar más agradecido, fue quien me dio la primera oportunidad y quien apostó por mí cuando no tenía experiencia en pantalla», asegura Euprepio. Desde entonces, se ha convertido en un habitual de las parrillas, especialmente de los magazines y tertulias matinales, tanto de televisión como de radio.

El comunicador italiano, quien debuta con «A un metro de ti» en la faceta de presentador, asegura que el guion de este programa nace hace más de un año, mientras entrevistaba a la Directora del Metro de Madrid. «Me di cuenta de que los madrileños no suelen ser conscientes del tesoro que tienen bajo sus pies. El metro es prácticamente una ciudad subterránea que está estrechamente vinculada con muchas de nuestras historias y hábitos cotidianos. En definitiva es parte indispensable de la vida y la cultura de los madrileños». Euprepio, después de reconocer haber vivido en zonas como Galileo, Bilbao o Chueca, se considera «adicto al centro». «Siento que es como vivir en un pueblo pero a lo grande».

Después de asesorar a cientos de profesionales, le preguntamos por las claves para que las personas en desempleo encuentren nuevas oportunidades: «La clave está en no tener miedo a reinventarte, independientemente de tu edad. Pero lo primero es recuperase emocionalmente y no rendirse. La pandemia nos ha afectado a todos y ahora hay que poner a prueba nuestra capacidad de resiliencia».

Una de las entregas de este formato contará con la presencia de Carmen Lomana, con quien se intenta derribar algunos de los mitos que recaen sobre el Metro. «Con invitados como ella queremos acabar con el mito clasista del Metro. Es un servicio para todos, desde estudiantes hasta directivos. Conozco un montón de líderes y empresarios que lo cogen a diario. Por último, al igual que hace en sus intervenciones televisivas, Euprepio analiza para LA RAZÓN a algunos de los líderes de opinión de la actualidad: «Luis Enrique no me cae especialmente bien, creo que alguien de su estatus tiene que saber atender y relacionarse mejor con la prensa. Un seleccionador no se puede permitir el lujo de tener a todos en contra». Al ser preguntado por la Presidenta de la Comunidad de Madrid, promete que «confío en contar con Ayuso para la próxima temporada». En cambio, otros personajes ilustres y con historia en la ciudad madrileña sí debutaran en el programa junto a él. El mago Jorge Blas, el atleta Chema Martínez o la diseñadora Ágatha Ruiz de la Prada serán los primeros protagonistas del profundo formato de entrevistas de Padula.

Euprepio, todo un experto en liderazgo, se muestra impresionado por el alcance que tienen nuevos iconos como Ibai Llanos. «Ha roto todos los estereotipos y barreras sobre el mundo del streaming y las nuevas plataformas», asegura mientras reconoce que todavía no se ha planteado en serio abrirse su propio canal de Twitch. En sus redes sociales durante el pasado mes del orgullo Euprepio se volvió a consolidar como un referente en la lucha por los derechos del colectivo LGTBI, mientras también aplaude el discurso de otros nombres ilustres como el creador de «Veneno» Javier Ambrossi: «Como él dice el Orgullo es la fiesta de quienes en otros tiempos no éramos invitado a la fiesta».