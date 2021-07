Más Vale Tarde y Mamen Mendizábal se dicen adiós versionando ‘Los Tontos’, de C. Tangana

Mamen Mendizábal se despide este miércoles, 30 de junio, de Más Vale Tarde. Después de casi diez años al frente del programa de actualidad de las tardes de laSexta, la periodista pone rumbo a nuevos objetivos en Atresmedia. Una década junto a un equipo que no se ha separado de ella para ofrecer, en conjunto y con el mayor rigor, honestidad y sentido crítico, todo tipo de informaciones que han acontecido en España en todo este tiempo.

Una década da para mucho, sí, y no solo para hacer gala de la calidad informativa; también, para formar una familia que ha compartido grandes y emotivos momentos tanto delante como detrás de las cámaras, cuando se cortaba la conexión en directo. Prueba de ello es el original ‘adiós’ que los compañeros de Más Vale Tarde han preparado a Mendizábal para desearle suerte y éxito en sus futuros retos.

Pero no con noticias, análisis o entrevistas, como han venido haciendo hasta ahora. En esta ocasión, la información ha sido sustituida en plena redacción de laSexta por teclados pulsados con ritmo, a modo de percusión flamenca; con palmas, con guitarras y una canción: ‘Los tontos’, de C. Tangana en colaboración con Kiko Veneno. Más bien su versión, porque como ha entonado el periodista José Yélamo, al frente del micrófono, “hasta las genias tienen tope”.

Una referencia que ha agradecido con una sincera sonrisa la hasta hoy presentadora de Más Vale Tarde, que se ha arrancado incluso a bailar al son de la canción para celebrar que deja atrás un programa, pero no a la familia que ha formado durante estos casi diez años al frente del mismo.

Su mensaje de despedida

La periodista Mamen Mendizábal, presentadora desde hace casi una década del programa que ocupa las tardes de laSexta, Más Vale Tarde, dice adiós. Mendizábal ha dado por finalizada hoy una etapa a los mandos del programa para adentrarse en nuevas aventuras de las que pronto tendremos más detalles. En su último programa como conductora de Más Vale Tarde ha dedicado los minutos finales para agradecer el cariño recibido durante estos años por los espectadores, que son su “motor”, y por los compañeros de equipo, porque trabajar con ellos, ha asegurado, ha sido su “pasión”.

Este es el mensaje final de la periodista para despedirse de esta importante etapa. “Este es el momento final y me gustaría ser capaz de transmitirles lo importante que ha sido para mi saber que estaban ahí al otro lado, viéndonos. Los espectadores son el motor de todo lo que hacemos aquí, y de nuestra vida profesional. Ustedes son lo importante, y no yo.

Aquí empezamos hace nueve años con la terrible resaca que dejó la crisis económica y yo termino esta etapa, espero, ya con el final de una pandemia que nos ha dejado tan dolidos como desconcertados. Contarles desde esta silla lo que pasa es un privilegio y una enorme responsabilidad, así lo he vivido yo en la última década.

Perdónenme si no he estado acertada en ocasiones o si me he dejado llevar por mis pasiones, porque a mí me mueve la justicia social, la pelea a cara descubierta por hacer de esta una sociedad donde ser mujer o ser gay no sea ser menos, hacer preguntas para entender, luchar para que este país no sea una eterna batalla que huela a naftalina, avanzar como sociedad... Y ustedes han sido mi motivación, pero trabajar con este equipo ha sido mi pasión.

No se puede tener a mejores compañeros de viaje a todos voy a echar de menos. El tiempo no cambia las cosas, las tenemos que cambiar nosotros porque si no, nada se mueve. Gracias, hasta pronto”.