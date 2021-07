Test “Levanta la cabeza”: WhatsApp se alza como la APP favorita y la mayoría no distingue las fake news

En un momento en el que el uso de la tecnología se ha acelerado a raíz de la pandemia y ha determinado todas y cada una de las facetas de nuestro día a día, desde el trabajo, a la educación, las compras, las gestiones administrativas e incluso médicas, el acompañamiento, la formación o la comunicación, Levanta la cabeza, el movimiento de Atresmedia por una digitalización sostenible que sea segura, responsable y universal, presenta los resultados del primer test ‘¿Se hace un uso responsable de la tecnología?.

Este novedoso proyecto, avalado por FAD, ha obtenido una exitosa acogida con 223.211 personas que han respondido a preguntas sobre hábitos con el móvil, redes sociales o conocimientos en seguridad digital. Coincidiendo con la publicación de sus primeros resultados, la iniciativa lanza desde este jueves un spot en todos los canales de televisión de Atresmedia -Antena 3, laSexta, Nova, Neox, Mega y Atreseries-, además de en la web oficial de Levanta la cabeza anunciando la 2ª edición del test con nuevos planteamientos y cuestiones actualizadas. Las primeras conclusiones de esta innovadora aplicación web -cuyos resultados están disponibles al completo en Levanta la cabeza-, destacan la preferencia de la mayoría de los usuarios de cualquier edad por el uso de WhatsApp frente a otras redes sociales y la dificultad para distinguir una fake new de una noticia verdadera. El problema de la pérdida de privacidad por el auge de las tecnologías y la percepción hacia las redes sociales, útiles pero prescindibles para un 68% de los usuarios, son otros de los resultados que se desprenden del test.

Del total de las respuestas, un 28,8% corresponde a personas de entre 20 y 29 años, seguido de los mayores de 40 (27,4%), de jóvenes de entre 14 y 19 (22,7%) y, finalmente, de los adultos de entre 30 y 39 años (21,1%). En el propio de dato de participación se confirma que el móvil se ha convertido en el centro de toda actividad online, ya que el 90% de las respuestas se han recogido desde esos dispositivos y tan solo un 10% ha utilizado el desktop.

Para ti las redes sociales son...

Las conclusiones: así usamos la tecnología

Dividido en cinco grandes bloques -Hábitos, Velocidad, Uso, Fake News y Seguridad-, el test ‘¿Se hace un uso responsable de la tecnología? se completa en menos de 5 minutos, a través de preguntas y juegos y tiene una finalidad divulgativa y de sensibilización, por lo que ofrece consejos y recomendaciones para mejorar nuestra relación con ella. Además, la presentación de sus resultados aporta también las consideraciones de la directora general de la FAD, Beatriz Martín Padura, y del presidente del comité de expertos de Levanta la cabeza, Mario Tascón.

En el apartado sobre ‘Uso’, el test demuestra la preferencia de los usuarios hacia las redes sociales para comunicarse y la herramienta favorita para hacerlo es WhatsApp, la App preferida de todas las franjas de edad: la usa el 95% de las personas encuestadas, especialmente como canal de comunicación, para hablar con sus amistades y, excepcionalmente, en el trabajo. A cierta distancia aparecen YouTube (73%), Instagram (68%) y Facebook (58%).

APP

Aplicaciones más utilizadas:

El test de Levanta la cabeza destaca que durante la pandemia aumentó la práctica del llamado doomscrolling, que consiste en buscar malas noticias en redes sociales. Considerado en un principio como hábito pasajero, investigadores de la Universidad de Washington, de St. Louis (Estados Unidos), han demostrado que el cerebro se siente muy cómodo con esta conducta y que la alienta. En este punto, el test también considera que, si en los últimos años las autoridades han alertado sobre el riesgo para la salud física de abusar de los dispositivos (el Síndrome del cuello roto, por ejemplo), hoy la atención se centra en la salud mental.

En cuanto a las funciones que cumplen las redes sociales, la mayoritaria es la comunicación, donde brillan WhatsApp, Facebook Messenger y Skype, seguida del entretenimiento, con YouTube e Instagram a la cabeza, y el contacto con las amistades, destacando WhatsApp, Facebook e Instagram.

Fake news

Otra de las conclusiones más llamativas extraídas del test Levanta la Cabeza es la dificultad de los encuestados para distinguir una fake new de una noticia verdadera, ya que la mayoría de los usuarios se decantaron por la respuesta incorrecta, es decir, no supieron diferenciar una información veraz de una fake new. Los porcentajes de fallos por cada una de las tres preguntas que se planteaban fueron el 79%, el 59% y 54%:

La primera cuestión, ‘Trump ofrecerá billetes de avión gratis de ida a África y México para quienes quieran abandonar EEUU’, se trata de una noticia falsa que fue contestada erróneamente por un 79% de los encuestados como ‘verdadera’. Este bulo se difundió en 2016 y aunque tardó poco en ser desmentida su publicación en Facebook fue compartida por más de 800.000 usuarios.

La segunda, ’15.000 científicos advierten a la humanidad sobre una próxima extinción masiva’ es, sin embargo, un titular verdadero que fue considerado por el 59% de los encuestados como ‘falso’.

El tercer titular, ‘Congelan a una mujer para revivirla en el futuro’, fue respondido de manera incorrecta por el 54% de los usuarios que pensaron que era ‘verdadero’, cuando en realidad es falso.

Redes sociales, privacidad e internet

Dentro del apartado de ‘Hábitos’ se observan otras conclusiones relevantes, como que las redes sociales, a pesar del uso masificado, son útiles pero prescindibles para el 68% de las personas. En la otra cara de la moneda están los usuarios que las consideran imprescindibles en su vida, un 13% de las respuestas, mientras que un 5% piensa que son aburridas.

Más de la mitad de las personas encuestadas lo pasaría mal si su móvil se quedara sin batería fuera de casa: concretamente, para el 54% la prioridad del momento sería encontrar un cargador, un 29% se decanta por comprobar las notificaciones antes de que se apague y un 11% avisaría a su pareja, familia o amigos. Solo el 6% aprovecharía esta circunstancia para descansar la vista.

Los usuarios también muestran su preocupación por la privacidad, ya que, cuantas más funciones cubren los dispositivos tecnológicos, más expuestos están sus datos. Quizá por esa dificultad para ejercer un mayor control, un 42% confía en que los gobiernos e instituciones tomen medidas contra la pérdida de la privacidad, un 31% cree que es un problema que va a ir en aumento, un 19% asegura tomar las medidas oportunas y un 8% confiesa que no es algo que le preocupe porque no tiene nada que ocultar.

Concebir nuestro día a día sin tener acceso a internet es otra de las situaciones que plantea el test de Levanta la Cabeza, algo que “no sería nada fácil” para el 35% de los encuestados, que creen que lo sustituirían por pasar más tiempo fuera de casa, mientras que un 27% optaría por alternativas como llamar, leer o ver la TV y un 25% cree que le afectaría en menor medida y podría acostumbrarse a vivir desconectado a ratos. Un 12% sí cree que su vida cambiaría radicalmente sin tener acceso a internet, de entre los que el porcentaje más alto se sitúa entre las personas de 14 a 19 años (37%).

Seguridad digital

Finalmente, el test se detiene en averiguar el conocimiento que tienen los usuarios sobre la seguridad digital y, de acuerdo con los resultados obtenidos, los internautas cada vez están más familiarizados con la ciberseguridad. El 60% de las personas encuestadas acertó todas las preguntas. Las que obtuvieron porcentajes más altos de acierto fueron ¿qué es una dirección IP? (La IP es lo más parecido a un DNI electrónico, cada ordenador tiene una, aunque a veces sea dinámica, y evita el anonimato digital), acertada por el 74% de quienes respondieron, y ¿para qué sirve una cookie? (para saber mi comportamiento al navegar por una web, si no lo acepto, no puedo navegar), definida correctamente por el 67%.

Más difíciles fueron ¿qué es el phishing? (suplantación de identidad de una persona o empresa con el fin de realizar un fraude), cuyo porcentaje de acierto fue del 50%, y ¿qué es el grooming? (envío masivo de correos electrónicos no relevantes que normalmente esconden fines comerciales), término solo conocido por el 49% de las personas encuestadas.

COMPROMISO ATRESMEDIA es la marca bajo la que se desarrollan todos los proyectos de Responsabilidad Corporativa del Grupo: las grandes acciones de ‘Ponle Freno’, ‘Constantes y Vitales’, ‘Objetivo Bienestar’, ‘Hazte Eco’, ‘Contra el maltrato, Tolerancia Cero’, ‘Crea Cultura’ y ‘Levanta la cabeza’. Junto a ellas, la labor de la Fundación Atresmedia, el voluntariado corporativo y las campañas sociales emprendidas por el Grupo.

Levanta la cabeza nació en diciembre de 2018 como parte de este compromiso de Atresmedia para dar respuesta, desde un enfoque constructivo, positivo y reflexivo, al contexto tecnológico en el que vivimos, lleno de oportunidades y también de riesgos y que ha provocado un cambio en prácticamente todos los hábitos que tenemos a nivel individual y social, más acuciado debido a la pandemia mundial por la Covid-19

En mayo de este año, coincidiendo con el #DíaDeInternet y consciente de que la sociedad exige un compromiso activo a las empresas en las causas sociales, Levanta la cabeza dio un paso más para evolucionar hacia un propósito más ambicioso: de fomentar un uso responsable de la tecnología a impulsar la digitalización sostenible de la sociedad española para que sea segura, responsable y universal.