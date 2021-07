La actuación perfecta con la que Levi ganó «La Voz Kids»

Mucha tensión y muchos nervios, pero al final el ganador es… ¡Levi Díaz! Este no podía creérselo y Melendi tampoco. Ambos se han emocionado muchísimo, aunque no estuvieran juntos físicamente, sí que han estado más unidos que nunca. Todos se merecían ganar esta edición, pero como ha dicho su coach, él sabía que Levi tenía algo especial que le diferenciaba. Tras la votación del público del plató, este pequeño talent barcelonés conseguía el ansiado trofeo de ‘La Voz Kids’, los 10.000 euros de beca para formación musical y además, la oportunidad de grabar un single con Universal Music. ‘La Voz Kids’ es el claro ejemplo de que los sueños se cumplen. La edición anterior Levi no consiguió pasar las ‘Audiciones a Ciegas’ y ahora es el indiscutible ganador.

Delicadeza, sentimiento y fuerza, tres adjetivos que han descrito a la perfección la propuesta de Levi en la Final de ‘La Voz Kids’. Una actuación que no dejó indiferente a nadie, ni siquiera a su coach Melendi que no podía ocultar su cara de orgullo durante toda la actuación. Pablo López y Levi Díaz brillaron encima del escenario de ‘La Voz Kids’. Ambos nos regalaron una actuación muy especial al piano con la canción ‘Mamá No’ del artista malagueño. Los dos finalistas del equipo de Melendi cantaron junto a Beret, el asesor del equipo, una de sus canciones más icónicas: ‘Ojalá’. A pesar de tener dos registros musicales muy diferentes, Jesús y Levi demostraron que se puede emocionar y transmitir con cualquier canción y tono de voz.

La Final de ‘La Voz Kids’ no pudo haber comenzado de mejor forma. Los ocho unieron sus voces junto a la de David Bisbal y Aitana para cantar el tema ‘Si tú la quieres’. Una generosa actuación por parte del coach almeriense y su asesora donde las voces de los talents pudieron brillar todas juntas por última vez.

Después de haberlo intentado la pasada edición y no haber entrado en el programa, Levi Díaz cumplió su sueño con creces. Después de sumarse al equipo de Melendi en esta segunda edición en Antena 3, logró ganar el programa. Un momento de lo más emotivo y con el que nos ha dado una lección a todos: nunca dejes de luchar por tus sueños.