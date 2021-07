Insultos en una manifestación a los medios en “Espejo Publico”: “Estáis matando a la gente, sois asesinos”

Momentos tensos los vividos este fin de semana en una manifestación negacionista en la Plaza de Colón que protestaba por el uso de las mascarillas, la vacuna en menores convocada por la Marcha Mundial por la libertad. La reportera de “Espejo Público”, Sonia López, vivió en sus carnes todo tipo de abucheos, insultos y protestas por parte, no de todos, pero de muchos de los asistentes cuando intentó darles voz a sus protestas.

La excusa de la Marcha Mundial por La Libertad para la concentración de este fin de semana en la céntrica Plaza de Colón era el uso de vacunas en los menores de edad. La periodista Sonia López cubrió el acto para el programa de Antena 3 “Espejo Público” y recogió imágenes de centenares de personas congregadas sin mascarillas con pancartas de “terrorismo de Estado” y “Falsa pandemia” y al grito de “Libertad”. López entrevistó a varios asistentes mientras de fondo se escuchaban las proclamas de la presentadora que lanzaba mensajes de “no a la terapia genética experimental, llamado vacuna y no a la dictadura”.

Una de las entrevistadas justificó la ausencia de mascarillas entre los congregados porque “creo en un ser humano consciente de él mismo que es capaz de curarse y de ayudarse a si mismo no con una mascarilla con la que apenas puedes recibir oxígeno. El corazón necesita oxígeno, el cerebro necesita oxígeno. La libertad es para mi fundamental en el ser humano”. Otra apuntaba a que la vacuna, “no es vacuna es medicamento experimental”. Otro de los participantes que hizo de altavoz de la manifestación aseguró que “llevamos un año y medio haciendo nuestra vida con total normalidad”, mientras otra persona aseguraba que no se es consciente de que aunque no haya ahora mismo obligatoriedad de llevarla en exteriores, hay “coacción a las personas para que se la pongan”.

Sonia López desveló que le parecía que entre los gritos de los asistentes había más en contra de los medios, con “la televisión manipulación”, que en contra de las mascarillas o las vacunas. “Hubo momentos tensos. Las masas se contagian para lo bueno y para lo malo”, aseguraba a los contertulios de “Espejo Público” la reportera, que aunque aseguró que mucha gente no se metió con ellos, “también aguantamos muchos insultos: nos increparon constantemente, nos abuchearon nos pidieron que nos fuéramos, nos pidieron que nos quitáramos las mascarilla” y para más inri, “los que estaban al lado tampoco dijeron, no les insultéis”.

Luego el programa mostró los momentos más violentos, con gente que aseguraba que cargaba contra los medios porque estaban “hartos de vuestras mentiras”, mientras que otra persona acusó a los medios de que “Estáis matando a la gente, sois asesinos”. Incluso una mujer se atrevió a decir sobre la televisión que “vosotros sois el medio por el que se está llevando a cabo este genocidio”. Alguna persona no se quedó en las descalificaciones y llegó a decirle a la periodista que con la mascarilla, ese “bozal de idiota”, si no se había “visto en el espejo la pinta de idiota que tienes”. Y continuó con insultos a los medios como “sicarios”, “sinvergüenzas”. “Sois unos mierdas tú y este (refiriéndose al cámara), unos hijos de puta, unos perros que trabajáis mintiendo a la gente”.