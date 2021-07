La batalla de los famosos que cambiará tu verano

Los viernes ya no volverán a ser lo mismo desde esta misma noche. De hecho se parecerá más a aquellos en los que la familia se sentaba alrededor de la televisión para concursar, entretenerse y reir. Este viernes a las 22:00 horas, Antena 3 estrena «Family Feud: la batalla de los famosos» la nueva apuesta por el entretenimiento de Atresmedia que cuenta con todos los alicientes para ser el mejor show del verano... y Nuria Roca.

El formato, que ya emiten 75 países, destaca por su humor, competición pura y espectacularidad y parte de la premisa de que dos equipos de famosos, relacionados por un hilo conductor, tendrán que competir entre ellos. Producido por Atresmedia Televisión en colaboración con Freemantle España, los grupos de cinco celebrities se enfrentarán en varias rondas para adivinar las respuestas más populares que 100 personas han dado a preguntas de todo tipo. Por ejemplo, «cosas que puedes encontrar entre los cojines del sofá». El equipo que más puntos haya conseguido pasará a una final en la que podrán hacerse con hasta 15.000 euros destinados a una asociación benéfica. Los primeros equipos son dos programas de éxito: «Mask Singer» contra «Tu cara me suena». Arturo Valls, Javier Calvo, Javier Ambrossi, Paz Vega y José Mota se enfrentarán a Manel Fuentes, Carlos Latre, Chenoa, Lolita y Àngel Llàcer. Mario Briongos, director de Entretenimiento de Freemantle destaca este valor añadido: «Una de las particularidades de nuestra adaptación es que cuenta con famosos que, en muchos casos, ya se conocen entre ellos. Eso da lugar a multitud de piques y situaciones desternillantes que harán que el espectador no pueda despegar los ojos de la pantalla». Diversión sin freno garantizada. No hay respuestas incorrectas, pero las más populares dan más puntos. Destacar el papel que desempeñará Nuria Roca, que según Briongos, «vigila a los famosos para que “Family Feud” no se convierta en un campo de batalla» y califica su labor como «jugona y que saca mucho de los concursantes», aportando «mucha profesionalidad y un poco de picardía».

La mecánica

El programa tiene una dinámica muy sencilla. En una ronda inicial al comienzo de cada prueba dos de los miembros de cada equipo se verán las caras para conseguir llevarse la pregunta. Aquí la velocidad con el pulsador será el encargado de decidir quién toma la delantera. Si el primero en contestar da la respuesta más popular, entonces decide si se juega la pregunta con su equipo o prefiere pasarla al contrario. Si no diese la respuesta más popular, el otro concursante al pulsador daría la suya. En el caso de ser más popular que la anterior sería este quien decidiese si la juega con su equipo o prefiere pasarla al otro. Cada miembro del equipo que decida jugar con la pregunta tendrán que averiguar por turnos un número determinado de respuestas más populares. Si aparece en el panel, los puntos se acumulan en el marcador y el turno pasará al siguiente miembro .Cada equipo puede fallar tres respuestas.

Después viene «la ronda doble» en la que se juega con una sola pregunta y misma mecánica salvo que la puntuación que se puede obtener es el doble. Lo mismo con la tercera fase, pero aquí vale el triple. El equipo que más puntos obtenga pasa a la final en la que los compañeros elegirán a dos de ellos y el objetivo es alcanzar con las respuestas al menos 200 puntos. El primer miembro contesta a 5 preguntas que el presentador le hace en 20 segundos y sus respuestas van al panel. El segundo miembro está fuera de plató y privado de sonido. Si la respuesta no se encuentra entre las más populares, la puntuación para esa respuesta será cero. El segundo concursante tendrá 25 segundos para contestar las mismas preguntas. Si entre los dos suman al menos 200 puntos, el equipo gana 15.000 euros, Si no llegasen se llevan 5.000, también irán a fines benéficos. Gran viernes.