Nuria Roca: «Si me enfado saltan todas las alarmas, porque tengo muy mala hostia»

«Soy de Valencia. Tengo cuatro hermanos. Mis padres siempre han sido como muy modernos: se separaron cuando no había ni siquiera Ley del divorcio; y luego, además, se llevaban muy bien. He estudiado en colegios muy liberales, y soy una persona que disfruta mucho de las cosas, que me gusta mucho aprender. Soy muy optimista; enfermizamente optimista, hasta el punto de que muchas veces un problema si no lo toco, tengo la sensación de que desaparece, pero no », en estos términos se describe Nuria Roca Granell, presentadora, escritora, actriz y arquitecta técnica...

-De Nuria Roca sabemos poco antes de ganar concursos de televisión e incorporarse a Canal 9 en 1994...

-Incluso a mí me sucede que echo la vista atrás, veo imágenes y parece que sea otra persona, otra vida completamente distinta. Mantienes muchas cosas que tienen que ver con tus raíces, con tu familia y amigos, pero claro, tu vida, desde el lugar geográfico hasta el entorno, es completamente diferente a esa vida anterior pretelevisiva que has tenido.

-Estudió arquitectura, pero nunca ejerció. ¿Hizo proyecto de fin de carrera?

-Sí, claro. Si no haces el proyecto no te dan el título. Hice un trabajo de rehabilitación de una finca de VPO y además lo terminé pasados unos años. Porque eso de que lo vas dejando... La culpa de acabarlo la tuvo mi tutor, Ulises Monje, que me dijo «o presentas ya el proyecto o yo me voy a jubilar y no te voy a poder examinar». Luego me sentí súper realizada.

-¿Qué se compró con el dinero que ganó en los concursos de televisión?

-Ufff. No te puedes ni imaginar lo que me duró el dinero de los concursos.

-¿Se puede decir cuánto fue?

- Te lo digo: Un millón, setenta mil pesetas. Te voy a confesar algo terrible: como me parecía tanto dinero me fui a diferentes bancos a ver cuanto interés me daban.

-¿Qué perfil da Nuria Roca para la televisión?

- La primera persona que me lo dijo fue Chicho Ibáñez Serrador: que yo gustaba mucho a las mujeres; que no las agredía. Creo que eso es muy importante; yo sin decirlo pedía permiso para entrar en la tele. Eso me gusta muchísimo Y luego que transmito verdad. Me imagino que eso con el sentido del humor y que soy muy perfeccionista y que intento hacer las cosas bien. Tienes que trabajar a gusto con las personas y siempre ha sido un propósito que ha estado presente: trabajar con todo el mundo muy a gusto, y que todo el mundo tuviera un buen recuerdo.

-¿Qué pudo aprender de Chicho Ibáñez Serrador?

-Conforme va pasando el tiempo te das cuenta de que Chicho era un auténtico visionario; era un adelantado a su tiempo. Él ponía en marcha cosas a las que las personas llegaban mucho después. Y luego era una persona que tenía una gran psicología . A mí fue la persona que me dio seguridad. Yo era una persona muy miedica que no disfrutaba de estar delante de la cámara. Y eso tenía que ver con la falta de seguridad por creer muchas veces que eres un intruso. Chicho me dio las armas para tener confianza y seguridad en mi misma y aprendí mucho de él.

-¿Cómo fue trabajar con él?

-Chicho me hizo una prueba para presentar el «Waku» y yo me la estudié muchísimo, pero la prueba me salió rematadamente mal. Me reunió en su despacho y me dijo: «No te preocupes, haces la maleta y te vas a Valencia y ya está, como si no nos hubiésemos visto». Y le dije que no, que yo iba a presentar ese programa. Me dijo: «vale, mañana te doy tres minutos». Al día siguiente, a los 50 segundos de empezar la prueba por el altavoz dijo: «Señores dentro de un mes empezamos la producción. Tenemos presentadora».

-Ha hecho cosas en todas las cadenas, aparte de con Juan del Val, ¿no se casa con nadie?

-No, porque he visto pasar mucha gente por muchas partes, y creo que una tiene que ser fiel a lo que quiere ser y transmitir. Independientemente de donde estés, lo importante son los proyectos y a veces están en un lado y otras veces en otro. He tenido la suerte de poder trabajar en todas las cadenas y muchas veces has pagado un precio, porque no tienes seguridad: un día estás aquí y otro día ya no. Pero en esta vida hay que ser valiente.

-Cuando le tocó sustituir a Pablo Motos en «El Hormiguero», ¿cómo lo vivió?

-Yo ya lo sabía desde hacía tiempo porque él lo habló conmigo: «Nuria si me pasa cualquier cosa, no solamente de covid, porque tengo una operación por delante, quiero que estés tú al frente». Lo que pasa es que siempre confías en que nunca va a suceder. Le dije «Pablo, te agradezco muchísimo la confianza, este es el mayor regalo que me puedes hacer, pero no te preocupes que no va a pasar». Y un día va y pasa. Entonces creo que la necesidad muchas veces se hace virtud. Es que ni siquiera lo piensas; ni tienes la responsabilidad ni la repercusión y lo único que quieres es pasártelo bien, porque es la forma de que el que está viéndote se lo pase bien. Y a partir de ahí todo fue sucediendo de una forma muy natural. Y Pablo me ayudó en todo absolutamente, hablando conmigo constantemente, fueron dos semanas muy intensas y sé que te diré que el primer programa ni siquiera lo recuerdo. Porque a hora y media del programa yo no sabía quien era el invitado.

-Aquello de que la gente aseguraba que quería que lo presentase usted siempre...

-La gente también es muy mala y miente mucho. También te digo que es la menos. La mayoría de la gente alababa mi trabajo, pero tampoco ponían en duda la continuidad de «El Hormiguero» tal cual. Todo el mundo sabía que era una sustitución muy puntual y ya está.

-Parece que Nuria Roca no se enfada nunca, ¿qué pasa cuando sí?

-Pues saltan las alarmas, porque tengo muy mala hostia.