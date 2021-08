Levi: «No me asusta el cambio de voz, mientras no cambien las ganas»

«Hallelujah», eso podría exclamar Levi tras proclamarse ganador de «La Voz Kids», pero paradójicamente fue la canción con la que descubrió su prodigiosa capacidad vocal. Este niño barcelonés de 11 años ha regresado al programa de Antena 3 por todo lo alto, tras caer eliminado en las «Audiciones a ciegas» de la edición anterior. Fue entonces cuando Melendi, quien ha sido el coach que le ha dirigido hacia la victoria, ya le advirtió de su enorme potencial y le animó a volverse a presentar. Levi, en 2019, no lo dudó y prometió volver a intentarlo y «petarlo» en La Voz. Dicho y hecho.

Levi se ha proclamado campeón de la edición más larga de la historia de este talent. Las «Audiciones a ciegas» se grabaron antes de la pandemia, alargando el concurso más allá de un año. «Lo que más me ha costado ha sido mantener el secreto cuando iba pasando rondas», reconoce Levi. Entre sus manías, asegura que cada mañana lo primero que hace al levantarse es comprobar si está afónico.

Aunque en la final pudo cantar un tema junto a Pablo López, el barcelonés se identifica más con la música anglosajona, la cual ha interpretado en todas las galas. «Me aprendo mucho más rápido las canciones en inglés, pero no descarto cantar en español», apunta. De hecho, siente gran admiración por Melendi. «Ya en 2019 iba con la intención de elegirle a él como coach», y en esta nueva ocasión, aunque también contó con el apoyo de Rosario, no lo dudó. Pero precisamente, Melendi no podría estar presencialmente en la final, debido a causas de fuerza mayor, por lo que todavía no han podido celebrar juntos la victoria en persona: «Me encantaría volver a verle y agradecerle todo lo que me ha ayudado. Estoy intentando contactar con él por redes, pero todavía no lo he conseguido».

A pesar de todo, la victoria de Levi, aunque merecida, no dejó de ser sorprendente. Desde la primera jornada de audiciones hubo un claro favorito. Jesús del Río, el niño de siete años de apariencia angelical, pero que se transformaba al interpretar canciones legendarias de AC/DC. Jesús toda una fábrica de generar visitas en Youtube, parecía el único candidato a llevarse esta edición. Pero la gran evolución de Levi acabó por superarle en la final. Sobre el mito de que los coaches en ocasiones favorecen a las voces más infantiles, Levi que ha sacado mucho mejor resultado con 11 años que con 9, se muestra contundente: «El espíritu de La Voz es que no importa tu registro ni tu edad, solo tu talento vocal, por ello lo de las audiciones a ciegas». Más allá de polémicas el barcelonés asegura haber estado muy pendiente de Jesús, durante el concurso, y haberle cogido mucho cariño: «Todos estábamos muy contentos por él y la repercusión que estaba teniendo».

Antes, durante y después de ganar el concurso, solo ha irradiado felicidad, optimismo y agradecimiento. Nada parece atormentarle a diferencia del resto de mortales. Ni siquiera el acechante cambio la voz. «No me asusta. Mi profesor de canto siempre me recuerda que lo único que se pierde con los años son las ganas. Por ser más mayor no pierdes agudos, solo que cuesta más trabajo sacarlos y mantenerlos». Pero ganas por seguir creciendo a él no le faltan. Con los 10.000 euros de beca que le ha otorgado el programa espera seguir formándose y cumplir su sueño de estudiar en Estados Unidos.