«Condena», la pesadilla de sentirse carne de cañón

Hay pocas herramientas más eficaces para conseguir información que un interrogatorio. Precisamente, así empieza «Condena» el nuevo drama carcelario que ahonda sobre el sistema penitenciario británico, defectuoso como todos. En los primeros segundos de la serie, el protagonista Mark Cobden, interpretado por Sean Bean (El Señor de los Anillos y Juego de Tronos), desnuda toda su información ante las preguntas de una funcionaria de prisiones. Así se dibuja un profesor sin fe, de unos 50 años, completamente sano, sin experiencias previas en prisión y con un historial de trastornos completamente limpio. En definitiva, Mark no encaja en prisión, carne de cañón.

Muchos aspectos recuerdan a «Prison Break» o cualquier otra serie carcelaria: módulos, bandas, peleas, literas, uniformes y llamadas telefónicas exprés de dos minutos. Pero Mark no piensa en ninguna fuga, su obsesión solo es mantener el contacto con su hijo y mantenerse a salvo durante los cuatro años que le quedan por un delito que todavía le atormenta. Porque aunque no tenga trastornos diagnosticados, la culpa hace tiempo que hizo mella en él hasta provocarle insomnio y alucinaciones. El mismo instinto proteccionista es el que define al otro protagonista de la trama, como no podía ser de otra forma un funcionario de prisiones, que guarda la particularidad de tener un hijo en otro centro penitenciario, su talón de Aquiles del que los presos intentarán sacar tajada.

Son muchos los tintes que recuerdas a las prisiones norteamericanas, como el imborrable sonido de la palabra «perpetua», que pronunciará alguno de los internos. También en el sistema británico parece arraigada la cultura del «chivato», aquel cabeza de turco al que culpan de tener una supuesta ventaja con los funcionarios. El personaje de Mark, que va contando los días que lleva lejos de sus padres, opta por un perfil bajo en el que le interesa pasar desapercibido. No presume en exceso de su condición de profesor, sino que casi lo emplea como algo despectivo contra sí mismo, siendo consciente de que no es el mejor currículum para sobrevivir entre rejas.

Como sucede en numerosos casos reales, la fe será un inesperado apoyo para este reo que llega a la prisión totalmente desmoralizado. Esta repentina creencia religiosa está personificada en la figura de Marie-Louise, interpretada por Siobhan Finneran, encargada de llevar el grupo de apoyo para los presos.

La crítica internacional ya ha destacado las interpretaciones de Sean y Stephen Graham como «extraordinarias» y de las mejores del año. Difícil que no acabe haciéndose con algún galardón al terminar el año.

Tras estrenarse al comienzo de esta semana, Movistar+ ha apostado por emitir esta miniserie de la BBC en tres entregas semanales diferentes. Las dos siguientes serán el 30 de agosto y el 6 de septiembre, fecha en la que ya estará toda la serie disponible bajo demanda.

De esta forma Movistar vuelve a apostar por una producción internacional, adelantándose a otras plataformas, que dificilmente se resistirían a un producto tan agradecido como un drama carcelario. Este tipo de tramas enganchan desde el primer minuto ya que sus personajes suelen ser siniestros, escondiendo muchos secretos que la serie va revelando de forma dosificada. Lo realmente revolucionario en «Condena» es la duración, mientras estas tramas se suelen alargar temporada tras temporada, esta solo dura tres capítulos, una gran miniserie.