El cariñoso mensaje de Antonio Banderas a Julia Otero “todo va a ir bien”

“Julia, soy Antonio Banderas y estoy en el festival de Venecia presentando una película que se llama ‘Competencia oficial’, que espero que se estrene pronto y que es una comedia”, comenzaba diciendo el actor, que no quiso pasar por alto el momento y mandar un mensaje de fuerza a la periodista, que está recuperándose de un cáncer

“Te deseo, no te voy a desear suerte porque todo va a ir muy bien, vas a estar muy bien dentro de poco y espero que nos veamos. Te conocí hace relativamente poco tiempo y no nos hemos vuelto a ver desde entonces. A ver si nos reunimos pronto y me haces una entrevista”, ha dicho, invitándola a hacerla en su teatro, donde le gustaría que viese el musical ‘Company’, para el que le tiene reservada la mejor silla.

“Espero que estés allí. La mejor silla de la casa la tienes reservada, así que espero verte desde el escenario y dedicarte una canción”, ha dicho Banderas antes de despedirse.

Agradecimiento

Al escucharlo, la periodista, que estos días está haciendo el programa de manera temporal en Onda Cero, una vez superado el tratamiento de quimioterapia y a la espera de proseguir con la recuperación, quiso agradecerlo mandándole muchos besos y explicó cómo se conocieron en Girona en 2018 cuando moderaba una mesa en la que estaba el actor.

Fue un lunes de febrero, el día 22, cuando Julia Otero comunicó a la audiencia que padecía cáncer “Siempre digo que hay que llamar a las cosas por su nombre y me aplico al cuento”, decía a sus 61 años.

“La palabra cáncer da miedo, pero estoy aprendiendo a pronunciarla en primera persona desde hace seis días”, explicaba la periodista. “No es fácil, pero ahí estamos”.

Hace pocos días publicaba en su red social que regresaba a los micrófonos de Onda Cero, aunque sea de manera provisional.