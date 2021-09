Aitana descarta ir a Eurovisión en 2022: «Ahora no me veo capacitada»

Aunque la próxima edición de Eurovisión se celebre en Italia, ganadora del último festival, para España el certamen cobra una importancia especial este año. RTVE, hace unos meses, decidía apostar definitivamente por este formato recuperando el tradicional festival de Benidorm, en el que se seleccionaba al representante español cada año.

Tras los malos resultados de los últimos años, se esperaba que en este festival volviesen a participar grandes referentes de nuestra música. Sin embargo, uno de los perfiles que mejor encajaban con el público eurovisivo ya se ha descartado. Aitana, en plena ola de su carrera artística, en su visita a Los 40 ha dejado claras sus intenciones.

Preguntada por Tony Aguilar, la voz de Eurovisión en TVE, la cantante salida de OT 2017 confiesa que ir al festival no está en sus planes más próximos: “De momento, no me veo capacitada para ir a Eurovisión porque siento que hay que ir muy preparada para que salga todo muy bien y que no haya fallos”, admite la catalana.

“Te ven muchísimas personas, es una barbaridad. Ahora mismo no podría, pero no me cierro puertas y no quiere decir que no me gustaría ir en un futuro”, ha añadido Aitana.

Recordemos que Aitana formó parte de la preselección de TVE para Eurovisión 2018 que se celebró dentro del propio transcurso de Operación Triunfo 2017 dado el éxito de la edición. Entonces la cantante tenía solo 18 años y sus dos temas propuestos quedaron en segunda y tercera posición tras la candidatura de Alfred y Amaia, que acabaron viajando a Lisboa con Tu canción.