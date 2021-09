La erupción del volcán en La Palma ha provocado que hayamos visto a los principales presentadores de matinales e informativos de las cadenas desplazados para ofrecer la información de la erupción en directo. Incluso Lydia Lozano ha sido enviada por “Sálvame”. Carlos Franganillo, Pedro Piqueras y Susanna Griso han sido algunos de los periodistas que se han acercado a la lava. Los espectadores no han dudado un segundo en comenzar con los memes sobre todo uno que recuerda que “Los Simpson”, como siempre, adivinan lo que va a pasar, incluso a Griso delante del volcán.

La presentadora de “Espejo Público” hizo las maletas y el martes ya estaba en La Palma para llevar a los espectadores la última hora del volcán. “Apenas un kilómetro y medio nos separa de ese monstruo que ya tiene nueve bocas”, explicó en directo la presentadora, lo que inmediatamente provocó que los internautas comenzaron a crear los famosos memes, de los que o se salvan ni las catástrofes naturales. En este caso Griso engrosa el género “Los Simpson” ya lo predijeron, como escribió un usuario de Twitter.

Griso quiso acercarse lo más posible a la lava pero pudo comprobar lo difícil que es trabajar en esas condiciones: “Se nota muchísimo el calor, ha subido intensamente la temperatura”, decía en una conexión realizada desde Todoque a primera hora. También quiso hacer partícipe a los espectadores de que la ceniza “empieza a entrar en los ojos y cómo decía Roberto [Brasero] es muy molesto porque te irritan y si te frotas es todavía peor porque te puedes provocar alguna heridita”.

Luego ha tenido que ponerse la mascarilla cuando se ha dado cuenta que durante el directo todo a su alrededor estaba lleno incluso la agenda que lleva abierta para apuntar cosas. “Esta es mi agenda, la he abierto a las nueve de la mañana y esto es lo que ha caído en el rato que llevamos aquí. Me he dado cuenta un poquito tarde. Hasta que no he empezado a carraspear, no me he puesto la mascarilla”, explicó.